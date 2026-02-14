Altın mı gümüş mü? 3 haftalık seri devam etti... İşe en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 58,12 yükselişle Pardus Portföy Bıst 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.