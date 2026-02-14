Trend Galeri Trend Ekonomi Altın mı gümüş mü? 3 haftalık seri devam etti... İşe en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım

Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş, kar satışları ve tepki alımlarıyla bu hafta yön bulmaya devam etti. Ons altın sınırlı yükseliş ile 5 bin dolar eşiğinin üzerinde kapanış yaparken, ons gümüş ise 80 dolar eşiğinin altında haftayı sonlandırdı. Gram altın 7 bin TL sınırında fiyatlanırken, gram gümüş ise 3 haftalık kayıp serisini devam ettirdi. BIST 100 endeksi haftayı 14.180,69 tarihi bir yükseliş ile kapatırken, döviz kurları ise sınırlı yükselişini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...

14.02.2026
Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, yaşanan şok düşüşün ardından bu hafta kar satışları ve tepki alımlarıyla dalgalandı. Ons altın ve gümüş yaşanan sert düşüşlere rağmen haftayı yükseliş ile kapattı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

Haftaya 4.941 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,34'lük sınırlı bir yükseliş ile 5 bin 46 dolardan kapanış yaptı. Perşembe günü yüzde 3'e yakın kayıp yaşayan ons altın, daha sonra toparlayarak kritik eşiğin üzerinde haftayı tamamladı. Altın, geçtiğimiz haftayı yüzde 5'e yakın bir yükseliş ile kapatmıştı.

Gümüş tarafında ise 2 haftalık düşüş serisinin ardından bu hafta yükseliş ile kapanış yaptı. Hafta içinde en yüksek 86 doları gören ons gümüş, geçen haftaki 76,895 dolarlık kapanışın ardından yüzde 1,39 yükseliş ile 77,964 dolardan haftayı sonlandırdı.

GRAM ALTIN 7 BİN TL SINIRINDA

Gram altın, ons tarafında yaşanan dalgalanma ile bu hafta 7 bin TL sınırında işlem gördü. Altının gramı, bu hafta 6.848 TL ila 7.182 TL arasında fiyatlandı. Gram altın haftayı yüzde 1,79'luk yükseliş ile 7.79 TL'den kapattı.

Geçen hafta sonu 11 bin 584 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,47 artarak 11 bin 755 liraya yükseldi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.916,00 7.018,00 1,47 16,93
Cumhuriyet 40.464,00 46.587,20 47.271,00 1,47 16,82
ABD Doları 42,8090 43,6140 43,7410 0,29 2,18
Avro 50,2320 51,5500 51,9260 0,73 3,37
İngiliz Sterlini 57,8850 59,3270 59,6420 0,53 3,04
İsviçre Frangı 54,2890 56,1890 56,9090 1,28 4,83
GRAM GÜMÜŞTE 3 HAFTALIK KAYIP SERİSİ

Altının aksine gümüş şok düşüşün ardından kayıp serisini 3 haftaya çıkardı. Gram gümüş, bu haftayı yüzde 0,70 kayıp ile 108,57 TL'den kapattı.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 43,7410 lira, avro ise yüzde 0,73 yükselerek 51,9260 lira oldu.

BORSA TARİHİ ZİRVEDEN KAPANIŞ YAPTI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,87 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.620,61 puanı ve en yüksek 14.320,87 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,87 üstünde 14.180,69 puandan tamamladı.

Borsa böylelikle haftanın en çok kazandıran yatırımı oldu.

YATIRIM FONLARINDA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,73 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 58,12 yükselişle Pardus Portföy Bıst 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik Ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 57,62'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,18 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.