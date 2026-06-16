Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş "önüne geçecek" diyerek açıkladı

GÜMÜŞ ALTININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, "Gümüş tarafında 70 dolar seviyesi var. Şu an biraz toparlandı. Yukarıda 75 dolar direncini teknik olarak takip edeceğiz. Yani 75 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün" ifadelerini kullandı.

Gram gümüşte 104 lira seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, "Burada 115 lira seviyesini teknik olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Ama önümüzdeki birkaç ay boyunca altın-gümüş rasyosu nedeniyle gümüş biraz daha altının önüne geçebilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.