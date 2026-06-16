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Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş "önüne geçecek" diyerek açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda anlaşma iyimserliğinin sürdüğünü belirtererek altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüşte yükseliş beklentisinin devam ettiğini ancak yıl sonuna kadar sert dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunan İslam Memiş 3.880-5.880 aralığına dikkat çekti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:53
Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme altın piyasalarında iyimserliği artırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber ekranlarında yatırımcıların merakla beklediği kritik seviyeleri açıkladı.

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ BORSALARI DESTEKLİYOR

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, anlaşmaya yönelik iyimserliğin etkisinin sürdüğünü belirterek, "Piyasalarda anlaşma iyimserliği halen devam ediyor. Bugün de pozitif bir açılış var. Borsa İstanbul endeksi tekrar 14.500 puan seviyesinin üzerine attı kendini. Yarım puanlık bir yükseliş var burada. Anlaşma iyimserliği; özellikle petrol fiyatlarının gerilemesi çok etkili olmaya devam ediyor" dedi.

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki görünümü değerlendiren Memiş, "Altın tarafında tekrar bugün yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.340 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı Kapalıçarşı piyasasında 6.581 lira seviyesinde" dedi.

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Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

FED KARARI ÇOK KRİTİK

Yarın açıklanacak Fed faiz kararına dikkat çeken Memiş, "Yarın akşam çok önemli küresel piyasalar için. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak ama yeni Fed başkanı ilk defa kameralar karşısına geçecek ve verdiği mesajlar çok önemli olacak. Çünkü 3 yılın zirvesinde Amerika'da enflasyon rakamları var. Bu da altın tarafında dalgalanmaya neden olabilir kısa vadede" şeklinde konuştu.

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

Buna rağmen kısa vadeli beklentilerinin pozitif olduğunu belirten Memiş, "Petrol tarafındaki bu düşüş eğilimi devam ettiği için altın tarafında kısa vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Özellikle ons altın tarafında 4.450 dolar seviyesine kadar tekrar yukarıda bir alan var. Teknik olarak orayı takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında da 6.700, devamında 6.850 lira seviyesini bu haftanın özelinde takip edeceğiz" dedi.

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

GÜMÜŞ ALTININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, "Gümüş tarafında 70 dolar seviyesi var. Şu an biraz toparlandı. Yukarıda 75 dolar direncini teknik olarak takip edeceğiz. Yani 75 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün" ifadelerini kullandı.

Gram gümüşte 104 lira seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, "Burada 115 lira seviyesini teknik olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Ama önümüzdeki birkaç ay boyunca altın-gümüş rasyosu nedeniyle gümüş biraz daha altının önüne geçebilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

YIL SONUNA KADAR SERT DALGALANMA UYARISI

Değerli metallerde savaş kaynaklı baskının azaldığını belirten Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Memiş, "Yatırımcıların yine yıl sonuna kadar dikkat etmesi lazım. Çünkü manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar devam edecek. O yüzden birikimlerini çeşitlendirmek, uzun vadeli bir strateji belirlemek burada önemli olacaktır. Sert dalgalanmalar yine yıl sonuna kadar bizi bekliyor" dedi.

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı

Ons altındaki geniş fiyat aralığına dikkat çeken Memiş, "Ne dip seviyeler ne zirve seviyeler bunlar bitmedi. Şimdi ons altın tarafında ocak ayından bugüne kadar yatırımcılara 3.880 - 5.880 dolar bant aralığında sert bir şekilde dalgalanacak uyarımız vardı. Yılın daha ilk yarısında ocak ayında mesela 5.600 dolar seviyesini gördük ama geçen hafta onsun 4.020 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde gerilediğini gördük. Çok geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ne 3.880 dolar seviyesi bitti ne de 5.880 dolar seviyesi bitti. Bu geniş bant aralığına dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN