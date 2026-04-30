Altın savaş baskısını kırdı! Uzman isim alım fırsatına dikkat çekti
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik "şahin" beklentiler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından tepki alımlarıyla yüzde 1,9 yükselerek 4 bin 630 dolar seviyesine ulaştı. Savaş boyunca yükselen petrol ile düşen altın, ilk defa petrol fiyatı artarken yükselişe geçti. Uzmanlar değerli metalde yükselişe işaret edip, alım fırsatına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 13:25