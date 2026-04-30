Trend Galeri Trend Ekonomi Altın savaş baskısını kırdı! Uzman isim alım fırsatına dikkat çekti

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik "şahin" beklentiler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından tepki alımlarıyla yüzde 1,9 yükselerek 4 bin 630 dolar seviyesine ulaştı. Savaş boyunca yükselen petrol ile düşen altın, ilk defa petrol fiyatı artarken yükselişe geçti. Uzmanlar değerli metalde yükselişe işaret edip, alım fırsatına dikkat çekti.

AA
Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 13:25
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik "şahin" beklentiler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından tepki alımlarıyla yeniden yükselişe geçti.

Ons altın yüzde 1,9 yükseldi

Küresel piyasalarda altının onsu, gün içinde yüzde 1,9 artışla 4.630 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişte, önceki günlerde görülen satış baskısının ardından gelen "aşırı satım" kaynaklı alımlar etkili oldu.

İLK DEFA PETROLE PARALEL YÜKSELDİ

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir askeri harekat düzenleme riskinin artmasıyla altının, petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak değer kazandığını belirtti.

Bu durumun son dönemdeki fiyat hareketlerinden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayan Hansen, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon risklerini ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle altın fiyatlarının hafta başında düşüş gösterdiğini ifade etti.

Hansen, dünkü Fed toplantısında faiz oranlarının değişmemesine rağmen tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesine karşın altının yeniden talep görmesinin dikkati çektiğini kaydetti.

Ancak bazı komite üyelerinin İran savaşının ekonomik görünümü belirsizleştirmeye devam etmesi nedeniyle gevşeme eğilimini ortadan kaldırma isteğini dile getirdiğine işaret eden Hansen, "Altının onsu mart-nisan toparlanmasının teknik göstergelere göre düzeltme seviyesi olan 4 bin 500 dolardaki önemli destek seviyesinin önünde talep bulduktan sonra yükselişe geçti." dedi.

Hansen, piyasa duyarlılığını daha da iyileştirmek ve son dönemdeki taktiksel kısa pozisyon satıcılarını sıkıştırmak için 4 bin 660 doların üzerini işaret etti.

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise düşüş sonrası seviyelerin "alım fırsatı" olarak görüldüğünü ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
