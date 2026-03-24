Altın sert düştü, yeniden yükselecek mi? İslam Memiş'ten gram altın için 10 bin TL tahmini
Hafta başından bu yana altın piyasaları baş döndüren gelişmelere sahne oldu. 2 Mart tarihinde 5 bin 314 dolar seviyelerini gören altın, doların güçlenmesi ve ABD tahvillerine olan talebin artmasına bağlı olarak rekor seviyelerde düşüş kaydetti. Ons altın fiyatları Salı günü 4 bin 300 dolardan güne başlarken Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın 6 bin 700 lira bandından hareket ediyor. Gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü. Finans analisti İslam Memiş ise 10 bin liralık rekor beklentisini yeniledi. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 24.03.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 06:44