Altın sert düştü, yeniden yükselecek mi? İslam Memiş’ten gram altın için 10 bin TL tahmini

Hafta başından bu yana altın piyasaları baş döndüren gelişmelere sahne oldu. 2 Mart tarihinde 5 bin 314 dolar seviyelerini gören altın, doların güçlenmesi ve ABD tahvillerine olan talebin artmasına bağlı olarak rekor seviyelerde düşüş kaydetti. Ons altın fiyatları Salı günü 4 bin 300 dolardan güne başlarken Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın 6 bin 700 lira bandından hareket ediyor. Gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü. Finans analisti İslam Memiş ise 10 bin liralık rekor beklentisini yeniledi. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 24.03.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 06:44
Küresel piyasalarda ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat tarihinde başlayan savaşın etkileri devam ediyor. Merkez bankalarının faiz kararlılarına yönelik beklentiler ve piyasa dinamiklerinin doların lehine hareket etmesi altın fiyatlarını düşürdü. Aynı şekilde gümüş fiyatları da değer kaybetti.

Ons altında grafik hızla gerilerken Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı 6 bin seviyelerinde görüldü. İslam Memiş ise gram altın için beklediği seviyeleri açıkladı. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump ve Tahran arasındaki sert restleşmeler piyasalarda da sert rüzgarlar estirdi. İran ABD ile çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler yapıldığını reddetmesi Orta Doğu'da sürekli artan gerilimle baskı altında kaldı. Karşılıklı saldırılar sürerken Trump, İran enerji altyapısına yönelik planlanan ABD saldırılarını erteledi.

Gelişmelerin ardından ons altın gün içinde toparlandı. Altın fiyatlarındaki gerilemede yükselen enerji fiyatlarıyla beraber faiz artırım beklentilerinin güçlendiği ifade ediliyor.

ONS GÜMÜŞ 67 DOLARIN ALTINDA

Ons gümüş salı günü 67 doların altına kadar sarkarken gram gümüş 96,08 lira bandına geriledi. Gümüş mart ayındaki zirvesinden %37'ye kadar daha düşük.

İSLAM MEMİŞ'TEN 10 BİN LİRA TAHMİNİ

Finans analisti İslam Memiş ise 2026 yılı için altın piyasalarına yönelik beklentilerini şu sözlerle açıkladı: 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı. 2026 yılının sonuna kadar her ay bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalara hazır olun.

"Bu sert düşüşler benim beklediğim altın vuruş mu? Hayır, benim beklediğim altın vuruş 5.880-6.000 dolar seviyesindedir, oraya daha var." İfadelerini kullanan Memiş, "Gram altın tarafında 10.100 lira seviyesini yıllık bazda bekliyorum ve bu öngörümde herhangi bir revize yok" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.219,93

SATIŞ: 6.221,25

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.729,00

SATIŞ: 11.276,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.031,80

SATIŞ: 44.034,74

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.720,00

SATIŞ: 44.563,00