Trend Galeri Trend Ekonomi Altın sınırda, gümüşte derin kayıp! Piyasalarda şoka karşı tepki haftası! İşte en çok kazandıran yatırım

Geçtiğimiz hafta piyasaları şok eden düşüşle tarihi kayıp yaşayan altın ve gümüş bu hafta tepki alımlarıyla yön buldu. Ons altın 5 bin dolar sınırında tutunmaya devam ederken, gümüş tarafında ise kayıplar sürdü. Tarihi seviyelere yükselen Borsa İstanbul'da BİST100 endeksinde ve kripto para tarafında da bu hafta kayıplar yaşandı. Döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

Giriş Tarihi: 07.02.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 09:49
Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşadığı şok düşüşün ardından bu hafta tepki alımlarıyla yön buldu. ABD-İran arasındaki gerilimin kısmen yumuşamasının ardından haftanın son işlem gününde toparlanan ons altın 5 bin dolar eşiğinde tutunmaya devam etti. Ons gümüşte ise altının aksine kayıplar sürdü.

ALTIN FİYATLARI KRİTİK EŞİKTE

2025 sonunda başladığı rallyie Ocak ayında devam ederek tarihi rekorlar kıran altın, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle büyük kayıp yaşadı. Tarihi seviyelerden hızla düşen altın, 4.400 dolara kadar geri çekildi. Altın bu hafta kritik 5.000 dolar eşiğinde seyrini sürdürdü.

Haftaya 4865 dolardan başlayan ve en yüksek 5091 dolar seviyesini test eden ons altın, son işlem gününde yaptığı atak ile yüzde 2.02 artışla 4952 dolardan kapanış yaptı.

GÜMÜŞTE DERİN KAYIP

Altının aksine, yatırımcıların yeni gözdesi gümüş tarafında kayıplar derinleşti. Tarihi 121.65 dolarlık rekorun ardından geçtiğimiz hafta 80 doların altına sarkan ons gümüş bu hafta 64 dolara kadar geri çekildi.

Haftaya 84 dolardan başlayan ve en yüksek 92 doları gören beyaz metal yüzde 7'ye yakın kayıpla 77 dolardan kapanış yaptı.

GRAM ALTINDA YUKARI BASKISINI SÜRDÜRDÜ

Gram altın, ons tarafında yaşanan sert hareketle geçtiğimiz hafta bir günde yaşadığı 1.000 TL'lik kaybın ardından bu hafta tepki alımlarıyla yukarı yönlü baskısını sürdürdü. Gram altın haftanın son işlem gününde yüzde 3'ü aşkın bir yükseliş kaydetti.

Ekranda 6.100 TL'ye kadar çekilen, en yüksek ise 7.123 TL'yi gören gram altın, bu hafta yüzde 2,28 yükseliş ile 6.943 TL'den kapanış yaptı.

GRAM GÜMÜŞÜ SON ATAK KURTARMADI

Gram gümüş 169.9212 TL'lik rekorun ardından 89 TL'ye kadar düştükten sonra 100 TL'nin üzerini yeniden aştı. Haftaya 117 TL'den açılış yapan gram gümüş yüzde 7'ye yakın kayıpla 108 TL'den kapanış yaptı.

FİZİKİ GRAM ALTIN 7 BİNİN ALTINA DÜŞMEDİ

Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüşler yaşansa da gram altın kuyumcularda 7 bin TL'nin üzerinde seyrine devam etti.

Haftaya 7.420 TL'den başlayan ve en yüksek 7.620 TL'yi gören gram altın, yüzde 0,23'lük sınırlı bir yükseliş ile 7,426 TL'den kapanış yaptı. Gram altın kuyumcularda en yüksek 8081 TL'yi görmüştü.

Fiziki gümüş ise 187 TL'lik rekorun ardından 114 TL'ye kadar geri çekildi. Haftaya 148 TL'den başlayan gümüş, en yüksek 159 TL'yi test ettikten sonra 125 TL'ye kadar geriledi. Gümüş bu hafta yüzde 0,52'lik düşüş ile 136 TL'den kapanış yaptı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, avro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

BORSADA TARİHİ REKORUN ARDINDAN KAYIP HAFTASI

13 bin 906 puanlık tarihi rekorun ardından BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.

BES VE YATIRIM FONLARINDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

