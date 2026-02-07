Altın sınırda, gümüşte derin kayıp! Piyasalarda şoka karşı tepki haftası! İşte en çok kazandıran yatırım

FİZİKİ GRAM ALTIN 7 BİNİN ALTINA DÜŞMEDİ

Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüşler yaşansa da gram altın kuyumcularda 7 bin TL'nin üzerinde seyrine devam etti.

Haftaya 7.420 TL'den başlayan ve en yüksek 7.620 TL'yi gören gram altın, yüzde 0,23'lük sınırlı bir yükseliş ile 7,426 TL'den kapanış yaptı. Gram altın kuyumcularda en yüksek 8081 TL'yi görmüştü.