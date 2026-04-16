Altın ve gümüş anlaşma umuduyla yeniden yükselişe geçti: Bir aylık zirveye yakın: İşte detaylar...

ABD ve İran arasında uzun vadeli bir anlaşmasının imzalanmasına yönelik beklentilerin artmasıyla altın, ons başına 4 bin 800 doların üzerine çıktı. Gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin lira seviyelerine yaklaştı. Gram gümüş fiyatları da yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:02
Küresel piyasalarda ABD ve İran arasında uzun vadeli bir anlaşmanın olacağına yönelik beklentiler altın fiyatları için belirleyici oldu. Ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler görülürken gram altın da yükselişe geçti. İşte tüm detaylar…

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD ve İran arasında anlaşmanın sağlanması halinde enflasyon baskılarını hafifleyeceğine dair beklentilerle altın bir önceki seanstaki kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti. Haber akışına göre, Washington ve Tahran, Hürmüz Boğazı'nın ikili abluka altında fiilen kapalı kalmasına rağmen, görüşmeler için daha fazla zaman tanımak amacıyla iki haftalık ateşkesi uzatmayı düşünüyor.

Küresel piyasalar olası ikinci tur görüşmelere odaklanmış durumda. Altın fiyatları, Ortadoğu'daki diplomatik gelişmelerin enflasyon ve olası merkez bankası sıkılaştırmasıyla ilgili endişeleri azaltmasıyla son haftalarda destek buldu.

GÜMÜŞ BİR AYLIK ZİRVESİNE İLERLİYOR

Enflasyonist endişelerin azalmasının ardından gümüş ons gümüş, 80 doların üzerine çıkarak bir aylık zirvesine yaklaştı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına rağmen taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde değerli metallerde fiyatların değişmesi bekleniyor.

Gümüş, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık %15 daha düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Gram gümüş ise 115 liranın üzerinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.936,03
SATIŞ: 6.936,92

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.262,00
SATIŞ: 11.430,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.943,00
SATIŞ: 45.651,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.345,13
SATIŞ: 45.216,01