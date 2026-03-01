Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

ABD'nin uzun süredir tehdit ettiği İran'a saldırması sonrası piyasalarda savaş fiyatlanması başladı. Gram altın ve gram gümüş için fiyatlar yeniden belirlendi. Gram altın fiyatı Kapalı Çarşı piyasasında 7 bin 400 bin TL'nin üzerine kadar çıktı. İran ve ABD tarafından gelen veri akışı ve çatışmaların şiddetlenmesi değerli metalleri elde tutmanın cazibesini artırdı. İşte altın ve gümüş fiyatlarında son durum…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:32
Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

Gram altın ve gümüş ABD ve İran arasından devam eden çatışmalarla rekor seviyeleri test etti. 29 Ocak şokundan sonra sakin bir seyir izleyen altının yönü piyasalardaki çatışma kaynaklı belirsizliğin güvenli liman alımlarını desteklemesi ile yükseldi. Benzer bir hareket gümüş tarafında da görüldü. İşte değerli metal piyasalarındaki gümüş tüm gelişmeler…

Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

ALTINDA SAVAŞ FİYATLANMASI

Geçtiğimiz gün ABD'nin İran saldırması ve İranlı üst düzey yetkililerin öldürüldüğünün duyurulması küresel piyasalarda hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Gerçek fiyatlanmasın pazartesi günü tam anlamıyla yansıma beklenirken Kapalı Çarşı piyasalarında altın, rekor seviyeyi gördü. ABD Başkanı Donald Trump tarafından gümrük vergilerinin yüzde 01'dan yüzde 15'e çıkarılmasında da destek alan ons altın, haftayı yüzde 1 kazançla kapattı. Ons altın cuma günü kapanışta 5 bin 278 dolarda kaldı.

Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

GÜMÜŞ 130 LİRANIN ÜZERİNDE

Gümüş fiyatları jeopolitik risklerle beraber azalan arzla da fiyatlanıyor. Endüstriyel alanlarda da kullanılan metal savaşla beraber yeniden yükselecek gibi görünüyor. Gümüş, Cuma günü %4'ün üzerinde değer kazanarak ons başına 92 doların üzerine çıktı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin %4'ün altına düşmesi ve yatırımcıların yapay zeka altyapı hisselerindeki pozisyonlarını tasfiye etmesiyle gümüşün yükselişi daha da hızlanıyor. Gram gümüş, 132,58 liraya kadar ulaştı.

Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.434,92
SATIŞ: 7.435,91


Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.683,00
SATIŞ: 13.089,00

Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 50.578,00
SATIŞ: 52.077,00

Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

TAM ALTIN

ALIŞ: 50.108,90
SATIŞ: 51.215,43