Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...
Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...
ABD'nin uzun süredir tehdit ettiği İran'a saldırması sonrası piyasalarda savaş fiyatlanması başladı. Gram altın ve gram gümüş için fiyatlar yeniden belirlendi. Gram altın fiyatı Kapalı Çarşı piyasasında 7 bin 400 bin TL'nin üzerine kadar çıktı. İran ve ABD tarafından gelen veri akışı ve çatışmaların şiddetlenmesi değerli metalleri elde tutmanın cazibesini artırdı. İşte altın ve gümüş fiyatlarında son durum…
Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:32