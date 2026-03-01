Altın ve gümüş için savaş rallisi başladı mı? Gram altın 7 bin 400 liranın üzerinde: İşte son fiyatlar...

Gram altın ve gümüş ABD ve İran arasından devam eden çatışmalarla rekor seviyeleri test etti. 29 Ocak şokundan sonra sakin bir seyir izleyen altının yönü piyasalardaki çatışma kaynaklı belirsizliğin güvenli liman alımlarını desteklemesi ile yükseldi. Benzer bir hareket gümüş tarafında da görüldü. İşte değerli metal piyasalarındaki gümüş tüm gelişmeler…