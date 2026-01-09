Altın ve gümüş rallisi sürecek mi? İslam Memiş’ten kara senaryo! İşte 9 Ocak gram altın ve gümüş fiyatları

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA

Ons altın tarafında sert dalgalanmaların devam ettiğini söyleyen İslam Memiş, "2026 yılı bir Uluslararası piyasalarda ons altın 4431 dolar seviyesinde. İki hafta önce 4530 dolar seviyesindeydi. Dün 4500 dolar seviyesini test etti. Şu anda 4432 dolar seviyesinde ve bugün gün içinde yine 70 dolarlık bir dalgalanma var ons altın tarafında. Dün yüzde 1 civarında yükselişler vardı, şu anda yüzde 1,5 civarında düşüşler var" dedi.