Altın ve gümüş rallisi sürecek mi? İslam Memiş'ten kara senaryo! İşte 9 Ocak gram altın ve gümüş fiyatları
Rekor seviyelerin ardından ralliye ara veren altın ve gümüş fiyatlarında gözler bugün saat 16.30'da ABD'de açıklanacak kritik verilere çevrildi. Ons altın yeni güne 4.463 dolardan, ons gümüş ise 76,60 dolardan fiyatlanıyor. Kritik veri öncesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kara senaryoyu açıkladı. Peki gram altın ve gümüşte ralli sürecek mi? İşte 9 ocak altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 08:23