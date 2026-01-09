Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüş rallisi sürecek mi? İslam Memiş'ten kara senaryo! İşte 9 Ocak gram altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş rallisi sürecek mi? İslam Memiş'ten kara senaryo! İşte 9 Ocak gram altın ve gümüş fiyatları

Rekor seviyelerin ardından ralliye ara veren altın ve gümüş fiyatlarında gözler bugün saat 16.30'da ABD'de açıklanacak kritik verilere çevrildi. Ons altın yeni güne 4.463 dolardan, ons gümüş ise 76,60 dolardan fiyatlanıyor. Kritik veri öncesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kara senaryoyu açıkladı. Peki gram altın ve gümüşte ralli sürecek mi? İşte 9 ocak altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 08:23
Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırmış ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükselmişti. Sert düşüş yaşayan altın ve gümüş son günlerde denge arayışını sürdürürken, gözler bugün saat 16.30'da ABD'de açıklanacak Aralık tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Kritik veri öncesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

ALTIN VE GÜMÜŞTE DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Fed'in faiz kararında etkili olacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde haftanın son işlem gününde değerli metallerde denge arayışı sürüyor. Ons altın yeni güne 4.463 dolardan, ons gümüş ise 76,60 dolardan başladı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram altın haftanın son işlem gününe 6.190 TL'den başladı. Gram gümüş ise 106 TL'den satılıyor. Geçen hafta kapanışı 5.993 TL'den yaparak yüzde 4'e yakın kayıp yaşayan gram altın yeni haftayı yüzde 4 kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Gram gümüş ise haftalık yüzde 8.50'lik kazanca koşuyor.

FİZİKİ ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6 bin 400 TL, gram gümüş ise 119 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 10 bin 440 TL, yarım altın ise 20 bin 880 TL'den işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN KARA SENARYO!

Finans analisti İslam Memiş'ten altın ve gümüş için dikkat çeken açıklamalar geldi. Youtube kanalı üzerinden açıklama yapan İslam Memiş, "Dün kazançla sevinenler bugün karalar bağladı" diyerek kara senaryoyu açıkladı.

İslam Memiş, "Beş yıldır söylediğim gibi fiziki varlıklara sahip olan son nesiliz. 2030 itibarıyla kâğıt paraların fiziki varlıkların kullanımı büyük ölçüde sona erecek" dedi.

Yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran Memiş, 2026 yılının açık şekilde "manipülasyon yılı" olduğunu belirterek, kısa vadeli hareketlere kapılanların ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Fiyat takibinden çok miktar odaklı düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "Fiyata değil, elinizdeki altın miktarına bakın" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA

Ons altın tarafında sert dalgalanmaların devam ettiğini söyleyen İslam Memiş, "2026 yılı bir Uluslararası piyasalarda ons altın 4431 dolar seviyesinde. İki hafta önce 4530 dolar seviyesindeydi. Dün 4500 dolar seviyesini test etti. Şu anda 4432 dolar seviyesinde ve bugün gün içinde yine 70 dolarlık bir dalgalanma var ons altın tarafında. Dün yüzde 1 civarında yükselişler vardı, şu anda yüzde 1,5 civarında düşüşler var" dedi.

Gümüş tarafından uzak durmaya devam ettiğini hatırlatan Memiş, "Gram tarafında 112 lira seviyesi vardı. Gümüşün gram fiyatı şu anda yüzde 3 satıcılı seviyesinde. Düşüşlerin devamını bekliyor muyum? Evet. O düşüşler bittiği zaman, alım zamanı geldiği zaman size söyleyeceğim" dedi.

İşte 9 Ocak altın ve gümüş fiyatları...

Gram Altın
Alış: 6.192,70
Satış: 6.193,49

Çeyrek Altın
Alış: 10.342,00
Satış: 10.435,00

Yarım Altın
Alış: 20.683,00
Satış: 20.870,00

Tam Altın
Alış: 41.239,00
Satış: 41.580,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 41.762,00
Satış: 42.393,00

Ons Altın
Alış: 4.465,59
Satış: 4.466,16

Ata Altın
Alış: 42.350,00
Satış: 42.760,00

Has Altın
Alış: 6.192,70
Satış: 6.193,49

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.771,54
Satış: 6.040,17

18 Ayar Altın
Alış: 4.594,55
Satış: 4.599,84