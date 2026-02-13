Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüş sert gel-git! Gram altın için 'Çin' fırsatı... İslam Memiş, tarih ve rakam verdi

Altın ve gümüş sert gel-git! Gram altın için 'Çin' fırsatı... İslam Memiş, tarih ve rakam verdi

Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş, bir kez daha düşüş yaşadı. Ons altın 5.000 doların altına sarkarken, ons gümüş ise 80 doların altına indi. Gram altın 7.000 tL barajını yıkarken, gram gümüş 100 TL'ye kadar düştü. Değerli metaller kapanıştaki sert dalgalanmanın ardından yukarı yönlü ivmesini sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için yeni değerlendirmesini yaptı. ABD enflasyon verisi ve Çin tatiline işaret eden uzman isim alım fırsatı için tarih verdi.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 09:03
Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından, tepki alımları ve kar satışlarıyla dalgalanmaya devam ediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT GEL-GİT

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle büyük kayıp yaşayan değerli metaller, bir kez daha sert düşüş yaşadı.

Güçlenen dolar ve artan risk iştahının değerli metallere yönelik talebi zayıflatmasıyla ons altın yüzde 3,8 düşüş kaydederek ons başına 4 bin 880 dolara kadar gerilerken, gümüş fiyatları ise yüzde 10'luk azalışla 76 doların altını gördü.

Ons altın kapanıştaki sert düşüşün ardından kritik 5.000 dolar eşiğinin altında 4974 dolardan işlem görüyor.

Ons gümüş ise yeni günde yüzde 2,5 primle 76 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN 7.000 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Ons tarafında yaşanan sert hareketle geçtiğimiz hafta bir günde yaşadığı 1.000 TL'lik kaybın ardından gram altın ekranda 7 bin TL'nin altına geriledi. 6.848 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 6898 TL'lik açılışın ardından 7.000 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş 112-117 TL aralığında dalgalanmanın ardından dünkü işlemlerde 100 TL sınırına kadar geriledi. 104.5 TL'ye kadar inen gram gümüş ardından tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Yüzde 3'ten fazla prim yapan 108 TL'den fiyatlanıyor.

GRAM ALTN KAPALIÇARŞI'DA YÜZDE 3'E YAKIN DÜŞÜŞ YAŞADI

Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüşler yaşansa da gram altın kuyumcularda 7 bin TL'nin üzerinde seyrine devam ediyordu. 7.400 TL seviyesinde fiyatlanan gram altın yüzde 3'e yakın düşüş ile 7.210 TL'ye kadar indi. Yeni günde ise 7.300 TL seviyesinden satılmay devam ediyor.

Çeyrek altın 11.886 TL, yarım altın 23.776 TL, tam altın ise 47.400 TL'den satılıyor.

Gram gümüş ise kuyumcularda 122 TL'den işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ ABD ENFLASYON VERİSİNE İŞARET ETTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve gümüşteki son durumu değerlendirdi. Dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından enflasyon verisine dikkat çekti.

Memiş, "Piyasalarda sakin bir seyir var. ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde açıklandı 130 bin olarak. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak açıklandı. Altın gel-git yaşadı. Bizim kritik 5 bin 80 seviyesinde beklemeye devam ediyor. Şu anda 5 bin 50 dolar seviyesinde altın. Neyi bekliyoruz? Yarın akşam Amerika'daki enflasyon verisini bekliyoruz. Bir kırılma gerçekleşmedi. Bir tur daha aşağı yapabilir, 4.800- 4.650'ye düşebilir." ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE 'ÇİN' FIRSATI

Çin tatiline işaret eden İslam Memiş, altın ve gümüşte düşüşlerin süreceğini, alım yapmayı düşünenler için ise fırsat olduğunu dile getirdi. Memiş, şunları kaydetti:

"Çin tatile çıkacak. Fiyatlar batının elinde kalacak. Asya bir hamle yapamayacak. Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir.'

İslam Memiş, daha önce yaptığı açıklama ile gram altın için beklentisini şu sözlerle açıklamıştı:

"7.000 Lira seviyesinin altındaki her hareket benim nazarımda bir alım fırsatı olmaya devam edecektir. Yine bu yıl sonuna kadar gram altın TL fiyatında 10.000 hedefim vardı. Burada bir değişiklik yok."

13 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.000,76 TL
Satış: 7.002,17 TL

Çeyrek Altın
Alış: 11.769,00 TL
Satış: 11.906,00 TL

Yarım Altın
Alış: 23.539,00 TL
Satış: 23.813,00 TL

Tam Altın
Alış: 46.933,00 TL
Satış: 47.444,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 48.644,00 TL
Satış: 49.379,00 TL

Ata Altın
Alış: 48.233,00 TL
Satış: 48.717,00 TL

Ons Altın
Alış: 4.968,95 TL
Satış: 4.969,68 TL

Has Altın
Alış: 7.000,76 TL
Satış: 7.002,17 TL

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.568,68 TL
Satış: 6.895,17 TL