Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Altın ve gümüş sert gel-git! Gram altın için 'Çin' fırsatı... İslam Memiş, tarih ve rakam verdi
Altın ve gümüş sert gel-git! Gram altın için 'Çin' fırsatı... İslam Memiş, tarih ve rakam verdi
Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş, bir kez daha düşüş yaşadı. Ons altın 5.000 doların altına sarkarken, ons gümüş ise 80 doların altına indi. Gram altın 7.000 tL barajını yıkarken, gram gümüş 100 TL'ye kadar düştü. Değerli metaller kapanıştaki sert dalgalanmanın ardından yukarı yönlü ivmesini sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için yeni değerlendirmesini yaptı. ABD enflasyon verisi ve Çin tatiline işaret eden uzman isim alım fırsatı için tarih verdi.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 09:03