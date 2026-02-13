Altın ve gümüş sert gel-git! Gram altın için ’Çin’ fırsatı... İslam Memiş, tarih ve rakam verdi

ALTIN VE GÜMÜŞTE 'ÇİN' FIRSATI

Çin tatiline işaret eden İslam Memiş, altın ve gümüşte düşüşlerin süreceğini, alım yapmayı düşünenler için ise fırsat olduğunu dile getirdi. Memiş, şunları kaydetti:

"Çin tatile çıkacak. Fiyatlar batının elinde kalacak. Asya bir hamle yapamayacak. Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir.'