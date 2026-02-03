Trend
Altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş gram altında 5'li rekor öncesi alım fırsatını açıkladı
Rekor serisine geçtiğimiz haftasonu yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş yeniden yukarı yönlü harekete geçti. Denge arayışını sürdüren ons altın 4402.36 dolarlık en düşük seviyenin ardından 4820 dolar bandına, ons gümüş ise 71.37 dolarlık en düşük seviyenin ardından 84 dolar sınırına kadar yükseldi. Gram altın güne yüzde 4, gümüş ise yüzde 5'e yakın yükseliş ile başladı. Altın fiyatları yeniden atağa kalkarken, Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken analizde bulundu. Gram altında 5'li rekor beklentisinin sürdüğünü söyleyen İslam Memiş, alım fırsatı için kritik seviyeyi açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.02.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 08:58