Altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş gram altında 5’li rekor öncesi alım fırsatını açıkladı

Rekor serisine geçtiğimiz haftasonu yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş yeniden yukarı yönlü harekete geçti. Denge arayışını sürdüren ons altın 4402.36 dolarlık en düşük seviyenin ardından 4820 dolar bandına, ons gümüş ise 71.37 dolarlık en düşük seviyenin ardından 84 dolar sınırına kadar yükseldi. Gram altın güne yüzde 4, gümüş ise yüzde 5'e yakın yükseliş ile başladı. Altın fiyatları yeniden atağa kalkarken, Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken analizde bulundu. Gram altında 5'li rekor beklentisinin sürdüğünü söyleyen İslam Memiş, alım fırsatı için kritik seviyeyi açıkladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 08:58
Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran değerli metaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle büyük kayıp yaşadı. Tarihi seviyelerden hızla düşen değerli metaller yeni haftada denge arayışları ve güçlü ataklarla yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ YENİ GÜNDE ATAKTA

Hafta sonu ons altın bir günde yüzde 11, gümüş ise yüzde 31'den fazla kayıp yaşadı. 5.600 dolar ile rekor kıran ons altın dünkü işlemlerde yüzde 5 kayıpla 4402.36 dolara kadar düştükten sonra yeni güne yüzde 3,4'e yakın atakla başladı. Ons gümüş ise 71.37 dolarlık en düşük seviyenin ardından yüzde 4.25'lik yükseliş ile 84 dolar sınırına kadar yükseldi.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR?

Geçen hafta önce 7.500'yi gören ardından ise 8.000 TL'ye doğru koşan gram altın sert düşüşe geçterek 6160 TL'ye kadar indi. Dünkü işlemlerde 6.500 TL seviyesinden kapanış yapan gram altın bugün yüzde 3.61 yükseliş ile 6738.435 TLden açılış yaptı.

Gram gümüş ise 169.9212 TL'lik rekorun ardından 100 TL'nin altına sarktı. Dünkü işlemlerde 111 TL'den kapanış yapan gram gümüş, yeni güne yüzde 4.5 yükseliş ile 116.7862 TL'den açılış yaptı.

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM

Spot piyasanın aksine gram altın 7 bin TL'nin üzerinde seyrine devam ediyor. Dünkü işlemlerde 6.960 TL'ye kadar düşen gram altın, kuyumcularda yeni günde 7407.15 TL'den satılmaya devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 8.100 TL'yi görerek tarihi bir rekora imza atmıştı.

Gram gümüş ise 151 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 12.000 TL, yarım altın 24.000 TL, tam altın ise 48.000 TL'den satılıyor.

İSLAM MEMİŞ ALIM FIRSATINI AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sert düşüş yaşanan altın ve gümüş fiyatlarında Ocak ayındaki fiyat seviyelerine geri dönüldüğünü belirterek, bu geri çekilmelerin panik yapmayan ve sabırla bekleyen yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı doğurduğunu ifade etti.

İslam Memiş, "7.000 Lira seviyesinin altındaki her hareket benim nazarımda bir alım fırsatı olmaya devam edecektir. Yine bu yıl sonuna kadar gram altın TL fiyatında 10.000 hedefim vardı. Burada bir değişiklik yok." dedi.

GÜMÜŞ BU YIL ŞAMPİYON OLMAYACAK

Gümüş tarafında yine altına kıyasla çöküşlerin daha hızlı devam ettiğini belirten İslam Memiş, "Özellikle 2 aydır gümüş tarafında birçok yatırımcıyı uyardım: Gaza gelmeyin. Bu yıl gümüş yılı değil. Evet 2025 yılında gümüşü şampiyon olarak ilan ettik. Ancak Gümüş 2026 yılında şampiyon değil. Yine 2026 yılında özellikle altın ve gümüş yatırımcıları için zorlu bir yıl olacağını, özellikle varlıkları korumanın bu yıl daha önemli olacağını, elinizdekini kaptırmayın, varlıklarınıza sahip çıkın." analizini yaptı.

03 ŞUBAT ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

  • Alış: 6.734,10 TL

  • Satış: 6.735,99 TL

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 11.698,00 TL

  • Satış: 12.066,00 TL

YARIM ALTIN

YARIM ALTIN

  • Alış: 23.397,00 TL

  • Satış: 24.131,00 TL

TAM ALTIN

TAM ALTIN

  • Alış: 46.650,00 TL

  • Satış: 48.078,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI

  • Alış: 47.206,00 TL

  • Satış: 47.919,00 TL

ATA ALTIN

ATA ALTIN

  • Alış: 47.905,00 TL

  • Satış: 49.332,00 TL

ONS ALTIN

ONS ALTIN

  • Alış: 4.824,38 $

  • Satış: 4.825,13 $

HAS ALTIN

HAS ALTIN

  • Alış: 6.734,10 TL

  • Satış: 6.735,99 TL

22 AYAR BİLEZİK

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 6.528,92 TL

  • Satış: 6.987,67 TL

18 AYAR ALTIN

18 AYAR ALTIN

  • Alış: 5.188,50 TL

  • Satış: 5.206,86 TL

14 AYAR ALTIN

14 AYAR ALTIN

  • Alış: 3.959,03 TL

  • Satış: 5.294,72 TL

Gümüş Gram

Gümüş Gram

Alış: 116,73

Satış: 116,85