Altın ve gümüş yeniden atakta! İslam Memiş gram altında 5’li rekor öncesi alım fırsatını açıkladı

GÜMÜŞ BU YIL ŞAMPİYON OLMAYACAK

Gümüş tarafında yine altına kıyasla çöküşlerin daha hızlı devam ettiğini belirten İslam Memiş, "Özellikle 2 aydır gümüş tarafında birçok yatırımcıyı uyardım: Gaza gelmeyin. Bu yıl gümüş yılı değil. Evet 2025 yılında gümüşü şampiyon olarak ilan ettik. Ancak Gümüş 2026 yılında şampiyon değil. Yine 2026 yılında özellikle altın ve gümüş yatırımcıları için zorlu bir yıl olacağını, özellikle varlıkları korumanın bu yıl daha önemli olacağını, elinizdekini kaptırmayın, varlıklarınıza sahip çıkın." analizini yaptı.