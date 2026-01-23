Altın ve gümüşte baş döndürücü rekor! İslam Memiş 5 haneli gram altın için tarih verdi! İşte altın fiyatları

GRAM ALTIN 7 BİN TL, GÜMÜŞ 140 TL YOLUNDA

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. 6.922.692 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın 7 bin TL'ye dayandı. Anlık olarak ise 6907.771 TL'den işlem gören altının gramı haftalık yüzde 7.42 kar oranına koşuyor.