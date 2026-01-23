Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte baş döndürücü rekor! İslam Memiş 5 haneli gram altın için tarih verdi! İşte altın fiyatları

Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükselişine hız vermeden devam ediyor. Haftaya yükselile başlayan altın ve gümüş, son işlem gününde yine bir rekora daha imza attı. Ons altın 5 bin dolara dayanırken, ons gümüş ise 100 dolar eşiğinde. Gram altın 7 bin TL'ye koşarken, gram gümüş ise 140 TL yolunda. Kapalıçarşı'da ise bu rakamlar çoktan aşıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de 5 haneli rakamlar için tarih verdi. İşte 23 Ocak altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 08:39
Altın ve gümüş, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde değerli metaller baş döndüren şekilde yükselişine hız verdi. Altın ve gümüş rekor seviyesini tarihi seviyelere yükseltti.

Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 20 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...

ONS ALTIN 5 BİNE, GÜMÜŞ 100 DOLARA DAYANDI

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Trump'ın Avrupa'ya Grönland baskısının ardından ons altın ve gümüş tarihi seviyelere yükseldi.

Haftaya 4.589 dolardan başlayan ons altın son işlem gününde 5 bin dolara dayandı. Ons altın 4967 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftalık kar ise yüzde 7'ye ulaştı.

Ons gümüş ise 89,71 dolardan başladığı haftanın son gününde 99.23 dolara kadar yükseldi. 100 doları aşması an meselesi olan gümüş haftalık yüzde 5.77, yıl başından bu yana ise yüzde 38.83 artış kaydetti.

Böylelikle altın uzun bir aradan sonra ilk kez haftalık olarak gümüşten daha fazla kazandırma yoluna girdi.

Platinin ons fiyatı ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 684 dolara ulaştı.

GRAM ALTIN 7 BİN TL, GÜMÜŞ 140 TL YOLUNDA

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. 6.922.692 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın 7 bin TL'ye dayandı. Anlık olarak ise 6907.771 TL'den işlem gören altının gramı haftalık yüzde 7.42 kar oranına koşuyor.

Gram gümüş ise 138.3223 TL ile tarihi rekora imza attı. 140 TL'ye koşan gram gümüşte haftalık kar yüzde 6.26 seviyesinde.

Çeyrek altın, 11,292 TL, yarım altın 22,586 TL, cumhuriyet altını ise 46,060 TL ile rekor kırdı.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI

Kapalıçarşı piyasasında geçtiğimiz hafta en yüksek 6.549 TL'yi gören gram altın, ekranın aksine 7 bin TL'yi çoktan aştı. Sabah saatlerinde 7 bin 84 TL'yi gören gram altın, anlık olarak ise 7 bin 76 TL'den satılmaya devam ediyor.

Gram gümüş ise kuyumcularda 146 TL'ye kadar yükseldi. 145,925 TL ile rekor kıran gram gümüş anlık olarak bu seviyeden fiyatlanıyor

Kuyumcularda çeyrek altın, 11,541 TL, yarım altın 23,082 TL, ata altın ise 47,189 TL'ye çıktı.

İSLAM MEMİŞ 5 HANELİ RAKAMLAR İÇİN TARİH VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için tahminlerini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden aktardı. Gram altın için yılın ilk yarısında 8.000 TL beklentisini koruduğunu söyleyen Memiş, Ocak ayı bitmeden 7.000 TL seviyelerinin görüleceğini söyledi. İslam Memiş, ilerleyen süreçte öngörülemeyen gelişmeler yaşanması durumunda 5 haneli rakamların (10.000 TL) sürpriz olmayacağını ve yatırımcıların buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Gram altın fiyatında öngörülmeyen gelişmeler yaşanırsa artık 5 haneli rakama hazırlık yapmakta fayda var. Yani 10.000'li rakamdan bahsediyoruz. Muhtemelen bu ay bitmeden 7.000'li rakamlar geliyor. 8.000'li rakamlar görüldükten sonra 10.000 rakamlar artık sürpriz olmaz."

23 OCAK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 6.900,59 TL

Satış: 6.901,54 TL

Çeyrek Altın

Alış: 11.420,00 TL

Satış: 11.541,00 TL

Yarım Altın

Alış: 22.353,05 TL

Satış: 22.432,83 TL

Tam Altın

Alış: 45.161,00 TL

Satış: 45.390,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 45.542,00 TL

Satış: 45.987,00 TL

Ata Altın

Alış: 46.209,97 TL

Satış: 46.374,90 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.234,24 TL

Satış: 6.256,50 TL

Ons Altın

Alış: 4.959,93 $

Satış: 4.967,63$

Gram Gümüş

Alış: 131,25 TL

Satış: 133,95 TL

Gümüş (Ons)

Alış: 96,03

Satış: 96,10$