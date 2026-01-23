Trend
Altın ve gümüşte baş döndürücü rekor! İslam Memiş 5 haneli gram altın için tarih verdi! İşte altın fiyatları
Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükselişine hız vermeden devam ediyor. Haftaya yükselile başlayan altın ve gümüş, son işlem gününde yine bir rekora daha imza attı. Ons altın 5 bin dolara dayanırken, ons gümüş ise 100 dolar eşiğinde. Gram altın 7 bin TL'ye koşarken, gram gümüş ise 140 TL yolunda. Kapalıçarşı'da ise bu rakamlar çoktan aşıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de 5 haneli rakamlar için tarih verdi. İşte 23 Ocak altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 08:39