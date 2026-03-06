Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte beklenmeyen 'savaş' kaybı! Gram altın 8.000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş fırsatı açıkladı

Altın ve gümüşte beklenmeyen 'savaş' kaybı! Gram altın 8.000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş fırsatı açıkladı

Jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın ve gümüş fiyatları, Pakistan-Afganistan savaşı ile yakaladığı yükselişi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçti. Son 5 haftanın zirvesindeki ons altın bu hafta yüzde 2'den fazla kayba koşuyor. Gümüşte ise kayıp şimdiden yüzde 10'dan fazla. Gram altın ve gram gümüşte de tablo aynı. Peki gram altın yeniden 8.000 TL'ye yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, savaş sırasında yaşanan kayıp sonrası alım fırsatını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.03.2026 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 08:14
Geçtiğimiz yıl başladığı ralliye yıl başından sonra da devam eden altın ve gümüş, jeopolitik risklerle yükseliş trendini sürdürüyordu. Pakistan-Afganistan savaşı ile yeniden yükseliş ivmesi yakalayan değerli metaller ABD ve İsrail'in İran'daki yönetimi değiştirme hedefiyle başlattığı savaşın ardından beklenmedik şekilde düşüşe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞ HAFTALIK KAYBA İLERLİYOR

Yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın savaşın ardından 5.400 dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 5.150 dolara kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde 5.142 dolardan işlem gören ons haftalık yüzde 2.03'lük kayba ilerliyor. Böylelikle 25 Ocak haftasında yaşanan şok düşüşün ardından yılın ikinci kaybı yaşanacak.

Gümüşte ise kayıp daha büyük. Geçtiğimiz hafta yüzde 10.87 kazanç sağlayan ons gümüş bu hafta yüzde 10.18'lik bir kayba ilerliyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM NE?

Küresel piyasalarda yaşanan hareket ile gram altın da haftalık kayba ilerliyor. Yeni günde 7.272,039 TL'den fiyatlanan altının gramında haftalık kayıp yüzde 2.36.

120 TL seviyesinden fiyatlanmaya devam eden gram gümüş ise haftalık yüzde 9.64'lük kayba ilerliyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Savaşın ilk günü 7.600 TL'den bir anda 8.145 TL'ye kadar yükselen fiziki gram altın da kuyumcularda yönünü aşağı çevirdi. 7.400 TL'ye kadar inen gram altın 7.520 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı

152 TL'ye yükselen gram gümüş ise anlık olarak 125 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 12.261 TL, yarım altın 24.525 TL, tam altın ise 48.824 TL'den işlem görüyor.

ALTINDA RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNDÜ?

A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasada yaşanan ani geri çekilmeleri değerlendirdi. İslam Memiş, yatırımcıya "Fırsatları kollayın" mesajı verdi.

GRAM ALTIN YENİDEN 8.000 TL'Yİ GÖRÜR MÜ?

Hafta başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan değişimi rakamlarla ortaya koyan İslam Memiş, "Şu anda gram altın 7 bin 460 lira, ons altın ise 5 bin 165 dolar seviyesinde. Pazartesi sabahı 8 bin 120 lira olan gram altın 4 günde önemli bir düşüş trendine girdi" ifadelerini kullandı. Bu düşüşlerin bir "dinlenme süreci" olduğunu belirten Memiş, "Altın tarafındaki bu geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yılın ilk yarısına ilişkin 8.000 liranın üzerinde yükseliş yönlü beklentimiz hala masada" sözleriyle yatırımcıyı sakin kalmaya davet etti.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Gümüş yatırımcısının bu hafta bekletildiğini ifade eden İslam Memiş, "Pazartesi günü 96 dolara kadar yükselen ons gümüş, şu an 84 dolar seviyesine çekildi. 10 dolardan fazla bir düşüş söz konusu. Gümüş tarafında teknik olarak aşağıda hala alanlarımız var, yatırımcısını biraz daha bekletebilir" ifadelerini kullandı. Memiş, savaşın bitmesiyle birlikte altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin tekrar ivme kazanacağını belirterek konuşmasını noktaladı.

BORSA TEPKİ ALIMLARIYLA YÜKSELDİ

Borsa tarafındaki belirsizliğin savaş haberleriyle tetiklendiğini ifade eden Memiş, "Borsa İstanbul dün 13 bin puanın altına kadar sarkmıştı ancak bugün tepki alımlarıyla yüzde 1'lik bir yükseliş gerçekleştirerek 13 bin 106 puan seviyesine ulaştı" dedi. Yatırımcıların takip etmesi gereken bandı açıklayan Memiş, "Savaşın süresiyle ilgili belirsizlik sürdüğü için endeks tarafında 12 bin 500 ile 13 bin 500 puan aralığını yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.267,71 TL
Satış: 7.268,83 TL

Çeyrek Altın
Alış: 12.078,00 TL
Satış: 12.264,00 TL

Yarım Altın
Alış: 24.155,00 TL
Satış: 24.536,00 TL

Tam Altın
Alış: 48.162,00 TL
Satış: 48.847,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 49.158,00 TL
Satış: 49.904,00 TL

Ata Altın
Alış: 49.496,00 TL
Satış: 50.195,00 TL

Ons Altın
Alış: 5.134,34 TL
Satış: 5.135,16 TL

Has Altın
Alış: 7.267,71 TL
Satış: 7.268,83 TL

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.740,65 TL
Satış: 7.094,41 TL

18 Ayar Altın
Alış: 5.417,11 TL
Satış: 5.426,03 TL

14 Ayar Altın
Alış: 4.059,33 TL
Satış: 5.367,75 TL