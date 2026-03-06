Trend
Altın ve gümüşte beklenmeyen 'savaş' kaybı! Gram altın 8.000 TL'yi görecek mi? İslam Memiş fırsatı açıkladı
Jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın ve gümüş fiyatları, Pakistan-Afganistan savaşı ile yakaladığı yükselişi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçti. Son 5 haftanın zirvesindeki ons altın bu hafta yüzde 2'den fazla kayba koşuyor. Gümüşte ise kayıp şimdiden yüzde 10'dan fazla. Gram altın ve gram gümüşte de tablo aynı. Peki gram altın yeniden 8.000 TL'ye yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, savaş sırasında yaşanan kayıp sonrası alım fırsatını açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 08:14