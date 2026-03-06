Altın ve gümüşte beklenmeyen ’savaş’ kaybı! Gram altın 8.000 TL’yi görecek mi? İslam Memiş fırsatı açıkladı

GRAM ALTIN YENİDEN 8.000 TL'Yİ GÖRÜR MÜ?

Hafta başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan değişimi rakamlarla ortaya koyan İslam Memiş, "Şu anda gram altın 7 bin 460 lira, ons altın ise 5 bin 165 dolar seviyesinde. Pazartesi sabahı 8 bin 120 lira olan gram altın 4 günde önemli bir düşüş trendine girdi" ifadelerini kullandı. Bu düşüşlerin bir "dinlenme süreci" olduğunu belirten Memiş, "Altın tarafındaki bu geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yılın ilk yarısına ilişkin 8.000 liranın üzerinde yükseliş yönlü beklentimiz hala masada" sözleriyle yatırımcıyı sakin kalmaya davet etti.