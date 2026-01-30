Altın ve gümüşte ibre tersine döndü! Gram 5 haneli rekor kıracak mı? İslam Memiş sert düşüş sonrası uyardı

Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler... eğer nakitiniz varsa lütfen bu ihtiyacınızı bir an önce giderin. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa (altın ve gümüşü) bulundurmaya devam edin ve yıl sonuna kadar bekleyin. Şubat ayında mutlaka sert düşüşler, teknik düzeltmeler olacaktır; bunu ya ilave olarak değerlendirmen lazım ya da bir alım fırsatı olarak görmen lazım. Piyasayı artık fiyatlar ne olacak diye takip etmeyin; hikaye net, yeni bir dünya sistemi kuruluyor. Sessizce kenarda bekleme zamanı; hamle yapan, alış veya satış yönlü zarar eder"