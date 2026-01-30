Trend
Altın ve gümüşte ibre tersine döndü! Gram 5 haneli rekor kıracak mı? İslam Memiş sert düşüş sonrası uyardı
Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükseliş kar satışlarıyla sona erdi. 5.500 doları aşan ons altın hızla düşüşe geçti. 8 bin TL'yi aşan gram altın 7 binli rakamlara çekilirken, gümüş fiyatları düşüşten nasibini aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıyı uyararak 5 haneli gram altın için yeni tahminini açıkladı. İşte 30 Ocak altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 08:15