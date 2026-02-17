Altın ve gümüşte kritik gün! Gram altında 7 bin TL sınırı... İslam Memiş yeni stratejiyi açıkladı

İslam Memiş, ons altın fiyatlarında yön kırılımı için belirli seviyelerin aşılması gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Ons altın tarafına baktığımız zaman 4995 dolar seviyesinde. Burada düşüş ya da yükseliş yönlü bir kırılımın olması için iki önemli destek seviyemiz var. Altın fiyatlarında 4980 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4800 dolar seviyesi var 5080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5.200 dolar direnci var. Şu anda dar bant aralığında dalgalanan gelen haber akışlarını bekleyen bir altın piyasası var karşımızda. Ya 4.800 dolar ya 5.200 dolar. Bu hafta bekleyeceğimiz seviyeler burası."