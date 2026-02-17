Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte kritik gün! Gram altında 7 bin TL sınırı... İslam Memiş yeni stratejiyi açıkladı

Altın ve gümüşte kritik gün! Gram altında 7 bin TL sınırı... İslam Memiş yeni stratejiyi açıkladı

Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş kritik seviyelerin altına sarktı. Ons altın 5 bin doların altına inerken, ons gümüş ise 75 doların altında kaybını sürdürüyor. Değerli metallerde gözler ABD-İran diplomatik müzakerelerine çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni stratejisini açıkladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 08:51
Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından, tepki alımları ve kar satışlarıyla dalgalanmaya devam ediyor. Yeni haftada ons altın 5 bin dolar eşiğinin altında seyrederken, ons gümüş ise 75 doların altında fiyatlanıyor. Yurt içinde ise gram altın 7 bin TL'nin altına indi, gram gümüş ise 100 TL'ye yaklaşıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK GÜN

Değerli metallerde gözler ABD-İran arasında bugün gerçekleşecek 2. tur diplomatik müzakerelere çevrildi. Kritik görüşme öncesinde ons altın 4.894 dolardan açılış yaptı.

Ons gümüş ise yüzde 4'ten fazla kayıpla 73 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 7.000 TL'NİN ALTINA İNDİ

Ons tarafındaki dalgalanma sonrasında gram altın ekranda 7 bin TL'ni altına indi. Haftaya 7.072 TL'den başlayan gram altın, salı güne 6.888 TL'den açılış yapıyor.

Gram gümüş ise 108 TL'lik haftalık açılışın ardından bugün yüzde 4'ten fazla kayıpla 103 TL'den fiyatlanıyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kuyumcularda uzun bir süredir 7.400 TL'nin üzerinde seyreden fiziki gram altın, yeni haftada 7.200 TL'ye kadar düştü. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında bugün 7234 TL'den satılıyor.

Gram gümüş ise 117 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 11.800 TL, yarım altın 23.522 TL, tam altın ise 46.864 TL'den satılıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube hesabı üzerinden yaptığı analizde altın ve gümüş yatırımcıları için önem taşıyan seviyeleri ve değerli metallere ilişkin beklentilerini paylaştı. Bugün gerçekleşecek diplomatik görüşmelere ve ABD'den gelecek kararlara dikkat çeken Memiş, gram altın için rakam verdi.

İslam Memiş, ons altın fiyatlarında yön kırılımı için belirli seviyelerin aşılması gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Ons altın tarafına baktığımız zaman 4995 dolar seviyesinde. Burada düşüş ya da yükseliş yönlü bir kırılımın olması için iki önemli destek seviyemiz var. Altın fiyatlarında 4980 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4800 dolar seviyesi var 5080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5.200 dolar direnci var. Şu anda dar bant aralığında dalgalanan gelen haber akışlarını bekleyen bir altın piyasası var karşımızda. Ya 4.800 dolar ya 5.200 dolar. Bu hafta bekleyeceğimiz seviyeler burası."

GRAM ALTINDA 7.000 TL SINIRI

İç piyasadaki gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, "Gram altın TL fiyatı 7.300 TL seviyesinde Yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Ons altın nereye gram altın oraya.Gram altın tarafında düşüşlerin 7.000 TL seviyesinin altına sarkma beklemediğimi tekrar ifade etmek isterim. Hem işçilikler koyuluyor hem de makas aralıkları açılıyor. Dolayısıyla iç piyasalarda gram altının ben 7.000 TL seviyesinin altına sarkmasını beklemiyorum" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN İKİ KIRILIM VAR

İslam Memiş, gümüşün ons fiyatının haftaya 76 dolar seviyesinden başladığını belirterek yatırımcılar için şu teknik seviyeleri işaret etti:

"75-80 dolar aralığını bu haftanın özelinde takip edeceğiz. 80 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 85 dolar seviyesi var. 75 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa aşağıda 70 dolar destek seviyesi var. Bir yön kırılımı olmadığı için 75-80 dolar aralığında kısa vadede dalgalanan ancak bir yön kırılması gelirse de 80 dolar seviyesi yukarıda, 70 dolar seviyesi aşağıda iki önemli kırılım var."

YATIRIMCILARA "%50" UYARISI

Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle yatırımcıların risklerini bölmesi gerektiğini savunan İslam Memiş, şu stratejiyi önerdi:

"Genel haftalarıyla karışık bir hafta olacak Bu hafta alım yapanlarda satış yapacaklarda ihtimaller %50'ye %50 olduğu için pozisyonlarda bence yüzde 50'ye yüzde 50 olmalı. Mesela altın satma işim var yüzde 50'sini satarım, yüzde 50'sini beklerim. Alma işim var. Bugün yüzde 50'sini alırım ,tekrar yüzde 50'sini beklerim. Çünkü gelecek olan haber akışları belirsizliğini koruduğu için yön kırılımı hakkında da piyasalar şu anda bize net bir sinyal vermiyor."

17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 6.904,72 TL
Satış: 6.905,71 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.683,00 TL
Satış: 11.837,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 23.366,00 TL
Satış: 23.602,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 46.588,00 TL
Satış: 47.023,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 48.394,00 TL
Satış: 49.129,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 47.843,00 TL
Satış: 48.285,00 TL

HAS ALTIN

Alış: 6.904,72 TL
Satış: 6.905,71 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.520,49 TL
Satış: 6.833,96 TL

18 AYAR ALTIN

Alış: 5.325,69 TL
Satış: 5.333,32 TL

14 AYAR ALTIN

Alış: 3.923,76 TL
Satış: 5.189,45 TL