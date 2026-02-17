Trend
Altın ve gümüşte kritik gün! Gram altında 7 bin TL sınırı... İslam Memiş yeni stratejiyi açıkladı
Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş kritik seviyelerin altına sarktı. Ons altın 5 bin doların altına inerken, ons gümüş ise 75 doların altında kaybını sürdürüyor. Değerli metallerde gözler ABD-İran diplomatik müzakerelerine çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni stratejisini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.02.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 08:51