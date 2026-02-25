Altın ve gümüşte makas kapanıyor! Gram altın 5’li rekor mu kıracak? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN GÜMÜŞ RASYOSU DÜŞÜYOR

Altın/Gümüş rasyosu ise yüzde 2,03'lük düşüş ile 58 puana geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rasyonun 60 puanın altına gerilemesinin gümüş yatırımcıları için bir fırsat olabileceğini söylüyor.