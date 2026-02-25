Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte makas kapıyor, rasyo geriliyor! Gram altın 5'li rekor mu kıracak? İşte altın fiyatları

Altın ve gümüşte makas kapıyor, rasyo geriliyor! Gram altın 5'li rekor mu kıracak? İşte altın fiyatları

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüş sonrası yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde yaşanan kısa süreli düşüşün ardından ons altın yeni güne 5.200 dolar eşiğini, ons gümüş ise 90 dolar eşiğini zorluyor. Gram altın 7.300 TL'nin üzerinde seyrederken, Kapalıçarşı piyasasıyla makas 200 TL'ye kadar indi. Peki gram altın 5'li rekor kıracak mı? Gümüşte yön neresi? İşte 25 Şubat altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:40
Altın ve gümüş fiyatları ABD'nin İran'a yönelik tehditleriyle artan jeopolitik risklerin ardından, Trump'ın yeni gümrük tarifeleri tartışmalarıyla yükselişini sürdürüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE İVME YUKARI

Yatırımcıların ABD tarifelerine ilişkin belirsizlik nedeniyle güvenli liman olan altına yönelmesiyle ons altın, 5.200 dolar eşiğini zorlamaya başladı. Gümüş ise yüzde 2.51'lik yükseliş ivmesiyle 90 dolar eşiğinde fiyatlanıyor.

Ons altın yeni güne yüzde 0,48 yükseliş ile 5.187 dolar, Gümüş ise 89.48 dolardan açılış yaptı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Geçtiğimiz haftayı 7.000 TL eşiğinde dalgalanarak sürdüren gram altın, ons altındaki hareketle bu eşiği kırdı. Gram altın yeni haftada 7187-7-400 TL bandında fiyatlanmaya devam ediyor.

Gram altın yeni günde yüzde 0.49 yükseliş ivmesiyle 7317 TL eşiğinde. Sarı metalde haftalık yükseliş şimdiden yüzde 4.29 seviyesinde.

170 TL'lik rekorun ardından 100 TL sınırına kadar gerileyen gram gümüş ise yeni günde yüzde 2.66 prim ile 126 TL'den fiyatlanıyor.

MAKAS KAPANIYOR

Değerli metallerde spot fiyat ile kuyumcular arasındaki makas 250 TL'nin altına kadar indi. Ekranda 7300 TL seviyesinde olan gram altın, kuyumcularda 7.540 TL'den satılıyor.

Gümüş ise kuyumcularda 130 TL'den fiyatlanıyor.

Çeyrek altın 12.315, yarım altın 24.164, tam altın ise 49.000 TL'den satılıyor.

ALTIN GÜMÜŞ RASYOSU DÜŞÜYOR

Altın/Gümüş rasyosu ise yüzde 2,03'lük düşüş ile 58 puana geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rasyonun 60 puanın altına gerilemesinin gümüş yatırımcıları için bir fırsat olabileceğini söylüyor.

GRAM ALTIN 5'Lİ REKOR KIRACAK MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için 2026 yılı öngörüsünü 10.000 TL olarak koruduğunu ifade ediyor.

İslam Memiş, gram altının 10.000 TL'ye ulaştıktan sonra sert bir düzeltme beklediğini şu sözlerle aktarıyor:

"10.000 liradan sonra tekrar 8.000 lira yaparlar altın vuruşla birlikte. Nasıl ki 6.000 dolar seviyesinden 4.000 dolara gelirler, 10.000 liradan da 8.000 liraya gerileyen bir trend görebiliriz."

Gram Altın
Alış: 7.314,23 ₺
Satış: 7.315,09 ₺

Çeyrek Altın
Alış: 12.150,00 ₺
Satış: 12.305,00 ₺

Yarım Altın
Alış: 24.301,00 ₺
Satış: 24.596,00 ₺

Tam Altın
Alış: 48.453,00 ₺
Satış: 48.959,00 ₺

Cumhuriyet Altını
Alış: 49.178,00 ₺
Satış: 49.923,00 ₺

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.781,35 ₺
Satış: 7.105,17 ₺