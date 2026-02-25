Trend
Altın ve gümüşte makas kapıyor, rasyo geriliyor! Gram altın 5'li rekor mu kıracak? İşte altın fiyatları
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları sert düşüş sonrası yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde yaşanan kısa süreli düşüşün ardından ons altın yeni güne 5.200 dolar eşiğini, ons gümüş ise 90 dolar eşiğini zorluyor. Gram altın 7.300 TL'nin üzerinde seyrederken, Kapalıçarşı piyasasıyla makas 200 TL'ye kadar indi. Peki gram altın 5'li rekor kıracak mı? Gümüşte yön neresi? İşte 25 Şubat altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:40