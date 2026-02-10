Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte ralli sürecek mi? Gram altında 2. dalga tahmini... İslam Memiş tarih ve rakam verdi

Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş, kritik seviyelerde yön arayışına devam ediyor. Ons altın 5 bin dolar üzerinde fiyatlanırken, ons gümüş ise 80 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gram altında makas 1.400 TL'ye çıkarken, gram gümüş ise 110 TL'in üzerinde. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş için dikkat çeken analizde bulundu. Gram altın için ikinci dalga tahminini açıklayan İslam Memiş, tarih ve rakam verdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:29
Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından geçtiğimiz hafta tepki alımlarıyla dalgalandı. Yeni haftada yön arayışına devam eden altın ve gümüş kritik seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI KRİTİK EŞİKTE

2025 sonunda başladığı rallyie Ocak ayında devam ederek tarihi rekorlar kıran altın, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle büyük kayıp yaşadı. Tarihi seviyelerden hızla düşen altın, 4.400 dolara kadar geri çekildi. Ons altın kritik 5.000 dolar eşiğinde seyrine devam ediyor.

Haftaya yüzde 1'den fazla yükselerek 5 bin 20 dolardan başlayan ons altın 5 bin 80 dolara kadar yükseldi. Yeni günde ise 5 bin 30 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Altının aksine, yatırımcıların yeni gözdesi gümüş tarafında kayıplar derinleşti. Tarihi 121.65 dolarlık rekorun ardından 64 dolara kadar geri çekilen gümüş yeni haftada 80 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Ons gümüş anlık olarak 81 dolardan fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN 7 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Ons tarafında yaşanan sert hareketle geçtiğimiz hafta bir günde yaşadığı 1.000 TL'lik kaybın ardından gram altın ekranda 7 bin TL'nin üzerinde seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,28 yükseliş ile 6.943 TL'den kapanış yapan gram altın, 7 bin 53 TL'den fiyatlanıyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş 169.9212 TL'lik rekorun ardından 100 TL'nin üzerinde 112-117 TL aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Gram gümüş yeni güne 114 TL'den başlıyor.

EKRAN İLE PİYASA ARASINDA MAKAS 1.400 TL

Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüşler yaşansa da gram altın kuyumcularda 7 bin TL'nin üzerinde seyrine devam ediyor.

Gram altın kuyumcularda 7.400 TL'den satılırken, gram gümüş ise 136 TL'den fiyatlanıyor.

Ekran ile kuyumcular arasındaki fiyat farkı gram altında 1.400 TL, gram gümüşte ise 15 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 12.000 TL, yarım altın 24.000 TL, tam altın ise 48.000 TL'den satılıyor.

GRAM ALTINDA İKİNCİ DALGA TAHMİNİ

İslam Memiş, altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğine yönelik dikkat çeken analizde bulundu. Memiş, "İkinci dalga yükselişi, yani tarihi zirvelere götürecekler. Oradan da altın vuruş yapacaklar. Planladıkları bu. Yine 2025 yılının Kasım ayında açıkladığımız neyse, yine o noktadaysak orada durmaya devam ediyoruz. Manipülasyon yılı 2026 yılı. Bütün enstrümanlarda sert düşüşler, sert yükselişler yaşanmaya devam edecek" dedi.

"UCUZA ALIN PAHALIYA SATIN, TAKTİK BU"

Yatırımcıya yol gösteren Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ucuza aldım, pahalıya sattım. Mantık bu. Taktik bu. Yapılabilecek bir şey yok. Bunu kabullenen yatırımcısı 2026 yılında huzurlu, rahat bir yıl geçirebilir ama teknik arayan, mantık arayan kaybeder. Yani bu yıl kaybetme yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın. Pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın. Ocak ayında biz bunu gördük. Birikimlerini çeşitlenen yatırımcılar kazanacak. Uzun vadeli olan yatırımcılar kazanacak. Bu yıl varlıklarını koruyabilen, benim gözümde kazanmış olan bir yatırımcı olacaktır."

"6.000 DOLARA KADAR SESSİZCE BEKLERİM"

Önümüzdeki haftalarda tekrar hızlıca toparlanan bir trend içine girebilir ve bu yılla alakalı öngördüğüm 5.800, 5.880 ve devamında 6.000 dolar seviyesine kadar sessiz bekleyişime devam edeceğim. O dip seviyesi olarak takip ettiğimiz 4.400 dolar seviyesi test edildi; oradan alım yapanlar beklemeye devam etmeli. Biz ana trende odaklandığımız için ara trendlerdeki dalgalanmalar bizim için çok da bir şey ifade etmeyecek. 4.800 dolar seviyesi aşağısında 4.780 dolar seviyesi güçlü bir destektir."

İslam Memiş, "7.000 Lira seviyesinin altındaki her hareket benim nazarımda bir alım fırsatı olmaya devam edecektir. Yine bu yıl sonuna kadar gram altın TL fiyatında 10.000 hedefim vardı. Burada bir değişiklik yok." dedi.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.053,81 TL
Satış: 7.054,75 TL

Çeyrek Altın
Alış: 11.922,00 TL
Satış: 12.088,00 TL

Yarım Altın
Alış: 23.844,00 TL
Satış: 24.169,00 TL

Tam Altın
Alış: 47.542,00 TL
Satış: 48.116,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 48.404,00 TL
Satış: 49.144,00 TL

Ata Altın
Alış: 48.859,00 TL
Satış: 49.518,00 TL

Has Altın
Alış: 7.053,81 TL
Satış: 7.054,75 TL

18 Ayar Altın
Alış: 5.322,18 TL
Satış: 5.340,65 TL

14 Ayar Altın
Alış: 4.005,96 TL
Satış: 5.294,86 TL