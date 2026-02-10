Altın ve gümüşte ralli sürecek mi? Gram altında 2. dalga tahmini... İslam Memiş tarih ve rakam verdi

"UCUZA ALIN PAHALIYA SATIN, TAKTİK BU"

Yatırımcıya yol gösteren Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ucuza aldım, pahalıya sattım. Mantık bu. Taktik bu. Yapılabilecek bir şey yok. Bunu kabullenen yatırımcısı 2026 yılında huzurlu, rahat bir yıl geçirebilir ama teknik arayan, mantık arayan kaybeder. Yani bu yıl kaybetme yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın. Pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın. Ocak ayında biz bunu gördük. Birikimlerini çeşitlenen yatırımcılar kazanacak. Uzun vadeli olan yatırımcılar kazanacak. Bu yıl varlıklarını koruyabilen, benim gözümde kazanmış olan bir yatırımcı olacaktır."