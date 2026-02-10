Trend
Altın ve gümüşte ralli sürecek mi? Gram altında 2. dalga tahmini... İslam Memiş tarih ve rakam verdi
Rekor serisine yatırımcısını şoke eden bir düşüşle sona erdiren altın ve gümüş, kritik seviyelerde yön arayışına devam ediyor. Ons altın 5 bin dolar üzerinde fiyatlanırken, ons gümüş ise 80 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gram altında makas 1.400 TL'ye çıkarken, gram gümüş ise 110 TL'in üzerinde. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş için dikkat çeken analizde bulundu. Gram altın için ikinci dalga tahminini açıklayan İslam Memiş, tarih ve rakam verdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:29