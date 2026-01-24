Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte rekor haftası! Şampiyon belli oldu... İşte en çok kazandıran yatırım

Altın ve gümüşte rekor haftası! Şampiyon belli oldu... İşte en çok kazandıran yatırım

Piyasalar bu hafta ABD'nin Grönland üzerinden Avrupa'ya yönelik baskısıyla fiyatlandı. Altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükselişine bu hafta hız vermeden devam etti. 2025'e damgasını vuran metaller, bu haftayı zirvede kapattı. Borsa İstanbul ise haftayı tarihi zirveden sona erdirdi. Bu haftanın en az kazandıran yatırım aracı dolar olurken, kripto paralar sert düştü. Peki bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarında son durum...

Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:38
Yatırım araçlarının haftalık performansları belli oldu. Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileriyle tarihi seviyelere yükselen altın ve gümüş haftayı zirvede kapattı.

Borsa İstanbul tarihi zirvesini yenilerken, dolar ise en az kazandıran yatırım oldu.

Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR HAFTASI

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Trump'ın Avrupa'ya Grönland baskısının ardından ons altın ve gümüş tarihi seviyelere yükseldi.

Haftaya 4.589 dolardan başlayan ons altın son işlem gününde 5 bin dolara dayandı. 4989 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, haftayı 4981 dolardan kapattı. Değerli metalde haftalık kar ise yüzde 8.72 oldu. Yıl başından bu yana ise 15.49 kazandırdı.

Ons gümüş ise 89,71 dolardan başladığı haftanın son işlem gününde ralliyi hızlandırarak atağa geçti.

Kapanışa doğru 100 doları aşan beyaz metal 102.58 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Beyaz metal haftalık yüzde 14.72, yıl başından bu yana ise yüzde 44.21 artış kaydetti.

GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. 6957 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, Kapalıçarşı piyasasında 7 bin TL'yi aştı.

Haftalık olarak 8.94 kar elde eden gram altın, yıl başından bu yana 16.67 kazanç sağladı.

Gram gümüş ise, ons tarafında yaşanan ani atakla 143 TL ile tarihi rekora imza attı. Gram gümüş yüzde 15 yükseliş ile şampiyonluğunu yineledi.

Yatırımcıların gözdesi yıl başından bu yana yüzde 45.73 kazanç sağladı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,62 yükselişle 46 bin 397 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 10 bin 716 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,66 artarak 11 bin 537 liraya yükseldi.

EN AZ DOLAR KAZANDIRDI

Bu hafta en az kazandıran ABD doları oldu. Dolar yüzde 0,24 artarak 43,3540 lira, avro yüzde 1,26 yükselerek 50,9070 liraya çıktı.

BORSA REKOR SEVİYEDEN KAPANIŞ YAPTI

BIST 100 endeksi, en düşük 12.575,67 puanı ve en yüksek 13.030,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,56 üzerinde tamamladı. BIST 100 endeksi 12.992,71 puanla rekor seviyeye ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,41, emeklilik fonları yüzde 2,00 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

