Altın ve gümüşte rekor haftası! Şampiyon belli oldu... İşte en çok kazandıran yatırım
Piyasalar bu hafta ABD'nin Grönland üzerinden Avrupa'ya yönelik baskısıyla fiyatlandı. Altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükselişine bu hafta hız vermeden devam etti. 2025'e damgasını vuran metaller, bu haftayı zirvede kapattı. Borsa İstanbul ise haftayı tarihi zirveden sona erdirdi. Bu haftanın en az kazandıran yatırım aracı dolar olurken, kripto paralar sert düştü. Peki bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarında son durum...
Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:38