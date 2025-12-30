Trend
Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları
Altın ve gümüş fiyatları son dakika... Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları zirve seviyeden yönünü aşağı çevirdi. Yeni yıl öncesi yaşanan düşüş 'Rüzgar terse mi döndü?' sorularını beraberinde getirdi. Ons altın 4.370 dolar, ons gümüş ise 75 dolar seviyesinde. Gram altın ve gümüş ise kritik eşiğin üstünde fiyatlanıyor. İşte 30 Aralık güncel altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:52