Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü.