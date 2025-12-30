Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları son dakika... Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları zirve seviyeden yönünü aşağı çevirdi. Yeni yıl öncesi yaşanan düşüş 'Rüzgar terse mi döndü?' sorularını beraberinde getirdi. Ons altın 4.370 dolar, ons gümüş ise 75 dolar seviyesinde. Gram altın ve gümüş ise kritik eşiğin üstünde fiyatlanıyor. İşte 30 Aralık güncel altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:52
Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yeni yıl öncesi rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Emtia fiyatlarında yeni yıl öncesi yaşanan tarihi rekor serisi, 2026'ya sayılı günler kala terse döndü.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

ALTIN VE GÜMÜŞTE KAR SATIŞLARI

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya kar satışlarıyla başladı. Sarı metal 4.370 dolar, beyaz metal ise 75 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Haftanın ilk işlem gününü yüzde -4,43 gibi yüksek bir oranda düşüşle kapatan ons altın yeni güne 4.334 dolardan başladı. Sarı metal yeni günde anlık olarak 4375 dolardan fiyatlanıyor.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Ons gümüş ise dünkü işlemlerde yüzde 9,04 değer kaybı yaşadı. Beyaz metal 72,13 dolara kadar yaşadığı sert düşüşün ardından yeni güne 72,82 dolardan başladı. Anlık olarak ise rekor seviyeden 10 dolar geride bir noktada 74,78 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK SEVİYEDE

Geçtiğimi hafta 6 bin TL eşiğini aşarak 6.280 TL'ye kadar yükselerek tarihin en yüksek rakamını gören gram altın, küresel piyasalardaki geri çekilme ile 5.940 TL'ye kadar geri çekildi. Dünkü işlemlerde 5983 TL'den kapanış yapan gram altın yeni günde hızla 6.000 TL eşiğini aştı. Gram altın anlık olarak 6.042 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Gram gümüş de dünkü işlemlerde kısa süreliğine de olsa 100 TL'nin altına sarktı. Günü 100 TL'nin üzerinde kapatan beyaz metal, yeni güne 100.57 TL'den başladıktan sonra TSİ saat 8.30'da 103 TL'ye kadar yükseldi.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

Kapalıçarşı piyasasında ise 6.376 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.183 TL'den, 120 TL'ye kadar yükselen gram gümüş ise 114 TL'den satılıyor.

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

İŞTE 30 ARALIK GÜNCEL ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 6.024,02 TL
Satış: 6.024,94 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

GRAM GÜMÜŞ
Alış: 102,68 TL
Satış: 102,76 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.798,00 TL
Satış: 10.050,00 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

YARIM ALTIN
Alış: 19.577,00 TL
Satış: 20.094,00 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

TAM ALTIN
Alış: 39.178,00 TL
Satış: 40.004,00 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.917,00 TL
Satış: 41.543,00 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

ATA ALTIN
Alış: 40.798,00 TL
Satış: 41.130,00 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

HAS ALTIN
Alış: 6.024,02 TL
Satış: 6.024,94 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.559,96 TL
Satış: 5.823,83 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

ONS ALTIN
Alış: 4.372,29 $
Satış: 4.372,85 $

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

18 AYAR ALTIN
Alış: 4.489,30 TL
Satış: 4.493,49 TL

Altın ve gümüşte rüzgar terse mi döndü? Rekor sonrası irtifa kaybı... İşte 30 Aralık altın fiyatları

14 AYAR ALTIN
Alış: 3.362,74 TL
Satış: 4.498,41 TL