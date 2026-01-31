Altın ve gümüşte şok edici derin kayıp! İslam Memiş’ten gram için 5’li tahmin, tarih ve rakam verdi

İSLAM MEMİŞ ŞOK İÇİNDEKİ YATIRIMCI İÇİN YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek altın ve gümüş yatırımcıları için kritik uyarılarda ve tahminlerde bulundu. Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak adlandırırken, yatırımcıların bu süreçte nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini detaylandırdı.

Yaşanan sert geri çekilmelere dikkat çekerek, piyasada ciddi bir kaos yaşandığını belirten İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.950 - 5.050 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyleyerek yıl sonu için 5.600 - 5.800 dolar beklentisinin sürdüğünü vurguladı.