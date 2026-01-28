Trend
Altın ve gümüşten bir rekor daha! Gram altın 7.500 TL'yi aştı! İslam Memiş düşüş için tarihi verdi
Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükselişine hız vermeden devam ediyor. Ons altın 5.250 dolara dayanırken, ons gümüş ise 117 dolarlık zirveyi zorlamaya devam ediyor. Yurt içinde gram altın ise 7,500 TL'yi aştı, gram gümüş ise 173 TL ile tarihi bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın ve gümüş yatırımcısı için rüzgarın terse döneceği takvimi açıkladı. İşte ayrıntılar...
