Altın ve gümüşten bir rekor daha! Gram altın 7.500 TL’yi aştı! İslam Memiş düşüş için tarihi verdi

"Piyasa teknik ve mantık olarak okunamıyor destek veya zirve seviyesi yok" diyen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Altın tarafında 5.000 dolar seviyesinin üzeri görüldü. Altın gümüş radyosu 45 seviyesine kadar geriledi. O yüzden bugün gümüşün ons ve gram fiyatı altına kıyasla yüzde 3 daha primli.

Nakit ihtiyacınız yoksa Haziran ayına kadar bekleyin eğer ev alacaksınız araba alacaksınız nakit ihtiyacınız olacaksa yılın ikinci yarısı itibariyle artık bu ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.