Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşten bir rekor daha! Gram altın 7.500 TL'yi aştı! İslam Memiş düşüş için tarihi verdi

Altın ve gümüşten bir rekor daha! Gram altın 7.500 TL'yi aştı! İslam Memiş düşüş için tarihi verdi

Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları baş döndürücü yükselişine hız vermeden devam ediyor. Ons altın 5.250 dolara dayanırken, ons gümüş ise 117 dolarlık zirveyi zorlamaya devam ediyor. Yurt içinde gram altın ise 7,500 TL'yi aştı, gram gümüş ise 173 TL ile tarihi bir rekora imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın ve gümüş yatırımcısı için rüzgarın terse döneceği takvimi açıkladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.01.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 08:21
Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları öncesinde doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle altın ve gümüş fiyatları tarihi seviyelerde yükselişe devam ediyor. Fed faiz kararı öncesi değerli metaller yeni bir rekora daha imza attı.

Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 20 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...

ONS ALTIN 5.250 DOLARA ÇIKTI

Fed FOMC toplantısı öncesinde ons altın tarihi rekorunu 5.250 dolara çıkarttı. Haftalık yüzde 10'dan fazla prim yapan ons altın 5.247 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ONS GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVEYE YAKIN

Ons gümüş ise pazartesi günü gördüğü 117.73 dolarlık rekor seviyeye yakın bir seviyede açılış yaptı. Ons gümüş Fed toplantısı öncesi 115.33 dolardan işlem görüyor. Haftalık prim ise yüzde 17.32 seviyesinde.

GRAM ALTIN 7.500 TL'Yİ AŞTI

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın rekora hız verdi. Spot altın gram başına 7324.809 TL ile rekor kırarken, Kapalıçarşı piyasasında 7.500 TL aşıldı. Kuyumcularda gram altın 7600 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın, 12.400 TL, yarım altın 27.828 TL, tam altın ise 49.482 TL ile rekor kırdı.

GÜMÜŞ 173 TL'Yİ AŞTI

164 TL'lik tarihi rekorun ardından kısa bir geri çekilmenin ardından tekrar toparlayan gram gümüş, serbest piyasada 161 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında ise gram gümüş 173 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

İSLAM MEMİŞ YATIRIMCIYA DÜŞÜŞ İÇİN TARİH VERDİ

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden altın ve gümüş için tahminlerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların bilerek ve isteyerek manipüle edildiğini belirterek yatırımcıları dikkatli olunması konusunda uyardı.

"Piyasa teknik ve mantık olarak okunamıyor destek veya zirve seviyesi yok" diyen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Altın tarafında 5.000 dolar seviyesinin üzeri görüldü. Altın gümüş radyosu 45 seviyesine kadar geriledi. O yüzden bugün gümüşün ons ve gram fiyatı altına kıyasla yüzde 3 daha primli.

Nakit ihtiyacınız yoksa Haziran ayına kadar bekleyin eğer ev alacaksınız araba alacaksınız nakit ihtiyacınız olacaksa yılın ikinci yarısı itibariyle artık bu ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.

2026 yılının Haziran ayına kadar ilk yarısına kadar bu yükselişlerin devamını ondan sonra rüzgarın tersine döneceğini ifade etmiştik. Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez zaman zaman sert düzeltmeler teknik satışlar olabilir o yüzden o fırsatların kullanması çok önemli olacak.

Bakır değer açısından bu yıl yüzde 35 yüzde 40 civarındaki değer artışları kaçınılmaz olabilir. Hedef 2030 yılı ve bu yılın sonunda tekrar kağıt paraların kullanımının kalkması ile alakalı güncellemeler açıklamalar duymaya başlayacağız bu hikayenin sonu dijital paralara geçişle bitecek."

28 OCAK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 7.306,02 TL
Satış: 7.306,93 TL

ÇEYREK ALTIN
Alış: 12.273,00 TL
Satış: 12.394,00 TL

YARIM ALTIN
Alış: 24.546,00 TL
Satış: 24.788,00 TL

TAM ALTIN
Alış: 48.941,00 TL
Satış: 49.386,00 TL

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 48.540,00 TL
Satış: 49.271,00 TL

ATA ALTIN
Alış: 50.259,00 TL
Satış: 50.675,00 TL

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.849,76 TL
Satış: 7.178,46 TL

HAS ALTIN
Alış: 7.306,02 TL
Satış: 7.306,93 TL

ONS ALTIN
Alış: 5.242,25 TL
Satış: 5.242,89 TL

18 AYAR ALTIN
Alış: 5.332,18 TL
Satış: 5.336,60 TL

14 AYAR ALTIN
Alış: 4.156,47 TL
Satış: 5.425,26 TL