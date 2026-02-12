Altın yastık altından taştı! Türkiye’de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

Sunumun ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Karahan'a yastık altındaki altının enflasyona etkisine yönelik bir soru yönetildi. "Türkiye'de yastık altında önemli bir altın stoku olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullanan Karahan, "Bu nedenle altın fiyatları arttıkça bunun bir servet etkisi söz konusu. Bunun ne kadarının tüketildiğine bağlı olarak enflasyon etkisi değişebilir. Bizim tahminlerimiz yastık altı altının şu an 600 milyar dolar civarında olduğu yönünde" açıklamasında bulundu.