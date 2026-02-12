Trend Galeri Trend Ekonomi Altın yastık altından taştı! Türkiye'de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

Altın yastık altından taştı! Türkiye'de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün yılın ilk enflasyon sunumunu gerçekleştirerek önümüzdeki 3 yıla ilişkin tahminlerini duyurdu. Sunum sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, Türkiye'de yastık altında kaç milyar dolar altın olduğunu açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2026 13:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 13:50
Altın yastık altından taştı! Türkiye’de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Gelecek 3 yıl için enflasyon tahminlerinin belli olduğu sunumda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye'de yastık altında kaç ton altın olduğunu söyledi.

Altın yastık altından taştı! Türkiye’de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde fiziksel olarak gerçekleştirilen toplantıda enflasyonla ilgili gelilşmeler değerlendirildi. Karahan, Merkez Bankası'nın 2026 sonuna ilişkin enflasyon ara hedefini yüzde 16 olarak koruduğunu, enflasyon tahmin aralığını ise yüzde 15 ila 21 seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Altın yastık altından taştı! Türkiye’de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

Sunumun ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Karahan'a yastık altındaki altının enflasyona etkisine yönelik bir soru yönetildi. "Türkiye'de yastık altında önemli bir altın stoku olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullanan Karahan, "Bu nedenle altın fiyatları arttıkça bunun bir servet etkisi söz konusu. Bunun ne kadarının tüketildiğine bağlı olarak enflasyon etkisi değişebilir. Bizim tahminlerimiz yastık altı altının şu an 600 milyar dolar civarında olduğu yönünde" açıklamasında bulundu.

Altın yastık altından taştı! Türkiye’de kaç milyar dolar altın var? Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı

Sözlerine devam eden Karahan, "Geçtiğimiz seneden bu yana 100 milyar doların çok üzerinde belki 200 milyar dolara varan servet etkisi var. Bu da aslında geçtiğimiz sene özellikle talep yönetiminde para politikasının ters yönünde etki eden ve dezenflasyonu yavaşlatan unsurlardan biri olarak karşımıza çıktı" dedi.