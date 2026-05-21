Altın, yönünü yukarı çevirdi, son fiyatlar güncellendi: Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında enflasyon ve faiz endişelerinin azalması altına yüzde 1'lik artış sağladı. Ons altın 4 bin 500 dolar seviyelerinde kaldı. Petrol fiyatlarındaki sürekli oynaklık ve tahvil faizleri bir süredir altını baskı altında tutuyordu. Ons tarafındaki fiyat hareketliliği gram altın tarafını da etkiledi. Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs güncel altın fiyatları….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 07:34
ABD'den gelen açıklamalar altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Altın piyasalardaki faiz beklentilerinin yumuşamasından destek alarak yeni güne bir miktar toparlanma ile başladı. Bir önceki seansta iki ayın en düşük seviyelerini gören altında yüzde 1'lik artış kaydedildi. Gram altın fiyatları da hareketlilikten etkilendi.

HÜRMÜZ YENİDEN AÇILACAK MI?

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamasında İran ile müzakerelerin son aşamasında olduğunu ifade ederek yakında Hürmüz'ün açılabileceğini ifade etti. Boğazın yeniden açılacağına dair umutlar piyasalarda enflasyon baskılarını hafifletebileceği ve faiz artırımı endişelerini azaltabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında yüzde 5'lik keskin bir düşüş görüldü.

Federal Rezerv toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğunun, enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalırsa bu yıl faiz artırımının hala haklı görülebileceğine inandığını gösterdi. ABD nisan ayı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde yüzde 3,8 olarak açıklandı.

ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL ETKİSİ

ABD tahvilleri geçtiğimiz hafta cuma günü ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 10 baz puan artarak %4,6 ile son bit yılın en yüksek seviyelerini gördü. İran ve ABD arasında barış anlaşmasının yapılabileceğine dair umutlar tahvil faizlerini yüzde 4,6'nın altına çekti. Yatırımcılar FED 'in aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık %50 olarak görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.645,09
SATIŞ:6.645,87

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.785,00
SATIŞ: 10.877,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 41.947,87
SATIŞ: 42.773,61

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.008,00
SATIŞ: 43.357,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
