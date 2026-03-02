Altında 6 bin dolar senaryosu: 1973'ten beri ilk! Altın ve gümüş fiyatlarında son durum
Altın, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların devam etmesi ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi gibi kritik gelişmelerle yüzde 2'den fazla yükselerek güne başladı. 29 Ocak şokuna rağmen yılbaşından bu yanan yüzde 25 değer kazanan altın için yeniden bir yükseliş hikayesi yazılacak gibi görünüyor. Gelişmelerle bağlantılı olarak gram altın 8 bin lira sınırına dayandı. Saldırıların başlamasından bu yana gümüş de dalgalı fiyat hareketleri görüldü.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 09:17