Trend Galeri Trend Ekonomi Altında 6 bin dolar senaryosu: 1973'ten beri ilk! Altın ve gümüş fiyatlarında son durum

Altın, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların devam etmesi ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi gibi kritik gelişmelerle yüzde 2'den fazla yükselerek güne başladı. 29 Ocak şokuna rağmen yılbaşından bu yanan yüzde 25 değer kazanan altın için yeniden bir yükseliş hikayesi yazılacak gibi görünüyor. Gelişmelerle bağlantılı olarak gram altın 8 bin lira sınırına dayandı. Saldırıların başlamasından bu yana gümüş de dalgalı fiyat hareketleri görüldü.

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 02.03.2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 09:17
Altın, artan küresel gerilimlerle beraber bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. 29 Ocak'ta 5000 doların altını gören altın, Orta Doğu'da şiddetini artırarak süren çatışmalarla yükselişe geçti. Altınla beraber gümüşte de yukarı yönlü fiyat hareketleri görüldü. İşte yurt için ve yurt dışı piyasalar altın fiyatları…

GÜVENLİ LİMAN ALIMLARI DEVREDE

ABD ve İsrail'in ortak düzenledikleri İran saldırısı piyasaları yerinden oynattı. Güvenli liman talebi artarken Asya tarafında hisse senedi piyasalarımda kayıplar yaşandı. Değerli metallere ise her kriz anında olduğu gibi yeniden sahneye çıktı. Ons altın yeni güne yüzde 2 değer kazanarak başladı. Salı günü sabah saatlerinde altın ons başına 5 bin 355 dolar seviyelerini gördü. Son yükselişle beraber ons tarafı 1973'ten bu yana en uzun yükseliş serisini yakaladı. Altın, cuma günü en yüksek kapanışını yaptı.

Altının yükselişini dolar endeksindeki güçlenme, hisse senedi piyasalarında gün içinde toparlanma ve İran ABD arasında müzakerelerin başlaması durdurabilir. Altın ve gümüş piyasaları açısından önemli olan çatışmaların ne kadar süreceği ve ne kadar yayılabileceği. Rusya ve Çin'in devreye girmesi halinde bazı uzmanlar altın fiyatlarının 6 bin ila 7 bin dolar arasına kadar yükselebileceğini ön görüyor.

Avustralya merkezli finans kurumu Pepperstone'da Kıdemli Araştırma Stratejisti olan Michael Brown, "Bu hareketin boyutunu ölçmek açıkçası oldukça zor, ancak yukarı yönlü hareket için izlenmesi gereken kilit seviyeler olarak 5.400$/ons ve ardından Ocak ayı sonundaki rekor yüksek seviye olan 5.595$/ons'u işaret ederim" dedi. Uzman isim 6 bin dolar seviyelerine doğru hareket potansiyeli olduğunu sözlerine ekledi.

ANZ analisti Soni Kumari, ilk tepkinin ardından fiyatlarda geri çekilme yaşanabileceğini hatırlatırken Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen mevcut ivme dikkate alındığında altının yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının sürpriz olmayacağını açıkladı.

GÜMÜŞ 94 DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Yaşanan hızlı hareketlerden etkilenen bir diğer değerli metal ise gümüş oldu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere paralel olarak gümüş, ons başına 96,4 dolara kadar yükseldi. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık 5'te birinin geçtiği doğalgaz akışının önemli güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da fiyatlanmalarda etkili oldu.

Gram gümüş, 132,39 liradan işlem görüyor. Gümüş fiyatları arz sıkışıklığı nedeniyle de fiyatlanmaya devam ediyor. Deutsche Bank, mevcut altın-gümüş oranının 57 olmasının, 100 dolar/ons tahminleri için önemli bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.

GRAM ALTINDA GELİŞMELERE UYGUN HAREKET ETTİ

Ons tarafında yaşanan gelişmelerle gram altın, cuma günü serbest piyasalarda 8 bin lira seviyelerini gördü. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 829 lira seviyelerinden işlem görülüyor.