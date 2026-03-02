Altında 6 bin dolar senaryosu: 1973’ten beri ilk! Altın ve gümüş fiyatlarında son durum

Altının yükselişini dolar endeksindeki güçlenme, hisse senedi piyasalarında gün içinde toparlanma ve İran ABD arasında müzakerelerin başlaması durdurabilir. Altın ve gümüş piyasaları açısından önemli olan çatışmaların ne kadar süreceği ve ne kadar yayılabileceği. Rusya ve Çin'in devreye girmesi halinde bazı uzmanlar altın fiyatlarının 6 bin ila 7 bin dolar arasına kadar yükselebileceğini ön görüyor.