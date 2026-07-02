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Altında 'Ölüm kesişmesi' petrolde '45 dolarlık' erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?
Altında 'Ölüm kesişmesi' petrolde '45 dolarlık' erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?
Altın ve petrol fiyatları yılbaşından bu yana sert iniş çıkışların olduğu hareketli grafikler çizdiler. Petrol, arz endişeleri ve enerji krizi korkusuyla fiyatlanırken 45 dolarlık kayıp yaşadı. Ocak 2026'dan bu yana altın fiyatları, küresel riskler ve ABD Merkez Bankası FED'in alması beklenen pozisyonlara göre renk değiştirdi. Süreç boyunca altının 'güvenli liman' sıfatı tartışıldı. Küresel ekonomik sistemin tam ortasında yer alan her iki emtiadaki sert kayıplar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 11:33