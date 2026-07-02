Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

ALTIN GRAFİĞİNDE 3 BÜYÜK KIRILMA

Takvimler 28 Şubat 2026 tarihini gösterdiğinde ABD-İran ve İsrail arasında küresel arenada makroekonomik göstergeleri yerinden oynatan bir savaş başladı. Savaşın resmen başlamasından önce 29 Ocak'ta büyük bir kırılma yaşayan altın fiyatları, 5 bin 353 dolardan aşağı yönlü sert bir gerileme yaşayarak 4 bin 677 dolar seviyelerinin altına kadar geldi. 2 Mart tarihinde 5 bin 317 dolara kadar yeniden yükselirken 23 Mart tarihinde 4 bin 430 dolar seviyelerine geriledi.