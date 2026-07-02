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Altında 'Ölüm kesişmesi' petrolde '45 dolarlık' erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

Altın ve petrol fiyatları yılbaşından bu yana sert iniş çıkışların olduğu hareketli grafikler çizdiler. Petrol, arz endişeleri ve enerji krizi korkusuyla fiyatlanırken 45 dolarlık kayıp yaşadı. Ocak 2026'dan bu yana altın fiyatları, küresel riskler ve ABD Merkez Bankası FED'in alması beklenen pozisyonlara göre renk değiştirdi. Süreç boyunca altının 'güvenli liman' sıfatı tartışıldı. Küresel ekonomik sistemin tam ortasında yer alan her iki emtiadaki sert kayıplar dikkat çekti.

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 11:33
Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

ABD-İran savaşının hararetlenmesiyle Tahran'ın tüm gemileri yakıp Hürmüz'ü kapatması enerji krizine yol açtı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin pandemi dönemine benzeyen bir krize neden olacağı korkusu ekonomileri tedirgin etti. Altının ons fiyatı ise süreç boyunca tarihi sert hareketler gördü. İşte altın ve petrol piyasalarında son durum...

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

ALTIN GRAFİĞİNDE 3 BÜYÜK KIRILMA

Takvimler 28 Şubat 2026 tarihini gösterdiğinde ABD-İran ve İsrail arasında küresel arenada makroekonomik göstergeleri yerinden oynatan bir savaş başladı. Savaşın resmen başlamasından önce 29 Ocak'ta büyük bir kırılma yaşayan altın fiyatları, 5 bin 353 dolardan aşağı yönlü sert bir gerileme yaşayarak 4 bin 677 dolar seviyelerinin altına kadar geldi. 2 Mart tarihinde 5 bin 317 dolara kadar yeniden yükselirken 23 Mart tarihinde 4 bin 430 dolar seviyelerine geriledi.

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

Ons altın, 10 Haziran tarihine kadar jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sürekli değişkenlik gösteren açıklamaları ile dalgalı bir seyir izledi. 24 Haziran'da yeniden sert kayıplar yaşayarak 4 bin doların altını gördü. Altın fiyatları, yılbaşından 3 Mart tarihine kadar yüzde 25 değer kazandı. Yine aynı tarihlerde gram altın fiyatları 8 bin lira bandına kadar ilerledi.

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Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

ÖLÜM KESİŞMESİ

Altın, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14'ten fazla değer kaybetti. Böylelikle Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeleri gördü. Altında yaşanan bu sert kırılma bazı uzmanlar tarafından 'Ölüm kesişmesi" (Death cross) olarak adlandırılıyor.

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

Öte yandan ABD ekonomisinde gelen enflasyon verileri çok iç açıcı bir tablo sunmuyor. ABD çekirdek enflasyonunun yüzde 4,1 ile beklentilere paralel gelmesine rağmen 3 yılın zirvesi olarak yorumlandı. FED yeni Başkanı Kevin Warsh ise FED kararına yönelik açıklamalarında şahinvari söylemlerde bulunarak aslında piyasalara gelecek dönemle ilgili önemli mesajlar verdi.

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

Warsh söylemleri faiz indirimi bekleyen yatırımcı için ters köşe oldu. Gelişmeler altın piyasalarında satış baskılarını güçlendirdi. Uluslararası çok varlıklı aracı kurum Exness'in strateji danışmanı Li Xing Gan, "Ölüm kesişmesi, düşüş görünümünü güçlendirdi ve satış baskısını sürdürdü" dedi.

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

PETROLDE KESKİN VİRAJLAR

Dünya petrol arzının yüzde 20'den fazlasının geçtiği Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması tüm dünyada petrol fiyatlarına yönelik endişeleri artırdı. Enerji fiyatlarındaki artışlar dünya ekonomilerinin yüksek enflasyon-yüksek faiz dönemine sürükleneceğine dair korkulara neden oldu. 1973 Petrol Krizi'ne benzer bir sorunun yaşanabileceği dillendirildi.

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

45 DOLARLIK FARK

Ateşkesin gündeme gelmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklentiler 150 dolar tahminleri yapılan petrol fiyatlarını 70 dolara kadar çekti. Böylelikle 100 dolar sınırının üzerinde hareket eden petrol fiyatları 2008 finansal krizinden bu yana en kötü performansını göstermiş oldu. 4 Mayıs tarihinde 115 dolarlık fiyat ile bugünkü 70 dolarlık fiyat arasında 45 dolarlık fark var.

Altında ’Ölüm kesişmesi’ petrolde ’45 dolarlık’ erime: Tarihi kayıplar piyasalara nasıl yansıdı?

Orta Doğu'da gerilimin azalması aylardır süren arz endişelerinin de azalmasını sağladı. 2 Temmuz itibari ile Hürmüz'den ham petrol akışı günde 10 milyon varili aşmış durumda. İran petrol ihracatı 40 milyon varilin üzerine çıktı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ALTIN #PETROL #FED #EMTİA