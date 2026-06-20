Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın verdiği faiz artışı sinyali ve dolar endeksindeki yükseliş, ABD-İran arasındaki 60 günlük barışa rağmen altın fiyatlarında beklenen ralliyi getirmedi. Sert düşüşe geçen altın fiyatları 3. haftada kayıp yaşadı. En iyimser beklentileri olan bankacılık devi ise altın piyasasını ayakta tutan tek gücü açıklayarak tahminlerini aşağı yönlü revize etti.