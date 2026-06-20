Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Gram Altın
|6.204,69
|6.205,50
|%-1,30
|Çeyrek Altın
|10.242,00
|10.367,00
|%-0,88
|Yarım Altın
|20.466,00
|20.703,00
|%-0,88
|Tam Altın
|40.831,00
|41.310,00
|%-0,88
|Cumhuriyet Altını
|41.653,00
|42.282,00
|%-1,96
|Ata Altın
|41.897,00
|42.353,00
|%-0,88
|Ons Altın
|4.155,29
|4.155,83
|%-1,27
|Has Altın
|6.279,53
|6.286,90
|%-1,83
|22 Ayar Bilezik
|5.705,58
|5.982,44
|%-0,88
|18 Ayar Altın
|4.584,06
|4.589,44
|%-1,83
|14 Ayar Altın
|3.422,36
|4.606,93
|%-0,78
|Gremse Altın
|100.472,48
|102.790,86
|%-1,83
|İkibuçuk Altın
|100.472,48
|102.099,30
|%-1,83
|Beşli Altın
|203.456,77
|207.467,80
|%-1,83
|0.25 Gram Altın
|1.551,17
|1.551,37
|%-1,30
|0.50 Gram Altın
|3.102,35
|3.102,75
|%-1,30
|Altın KG (Dolar)
|132.928,00
|132.945,00
|%-1,28
|Altın KG (Euro)
|117.428,00
|117.497,00
|%-2,03
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Has Altın
|6.272,07
|6.318,36
|%2,75
|ONS
|4.156,8
|4.157,3
|%-7,54
|USD/KG
|134.610
|135.260
|%2,18
|EUR/KG
|117.270
|118.120
|%-9,14
|22 Ayar
|5.705,58
|5.982,44
|%2,76
|Gram Altın
|6.240,71
|6.337,32
|%-5,79
|Altın/Gümüş
|60,86
|65,99
|%-2,97
|Yeni Çeyrek
|10.242
|10.367
|%-13,99
|Eski Çeyrek
|10.236
|10.336
|%-11,79
|Yeni Yarım
|20.466
|20.703
|%2,81
|Eski Yarım
|20.353
|20.545
|%3,48
|Yeni Tam
|40.831
|41.310
|%-7,92
|Eski Tam
|40.706
|41.153
|%3,55
|Yeni Ata
|41.897
|42.353
|%2,75
|Eski Ata
|41.879
|42.290
|%2,90
|Yeni Ata 5'li
|208.546
|211.399
|%-7,67
|Eski Ata 5'li
|208.045
|210.072
|%-8,25
|Yeni Gremse
|101.608
|103.039
|%2,75
|Eski Gremse
|101.419
|102.597
|%2,94
|14 Ayar
|3.422,36
|4.606,93
|%-5,02
|Gümüş (TL)
|95,012
|102,798
|%-3,00
|Gümüş ONS
|64,75
|64,79
|%2,16
|Gümüş (USD)
|2.049,70
|2.211,70
|%-6,76
|Platin ONS
|1.666,20
|1.671,80
|%-10,55
|Paladyum ONS
|1.262,70
|1.270,90
|%-8,30
|Platin/USD
|48.570
|53.750
|%0,24
|Paladyum/USD
|30.600
|40.860
|%