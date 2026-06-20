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Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Orta Doğu'da sağlanan barış ile yükselişe geçmesi beklenen altın başta olmak üzere değerli metaller FED'den gelen şahin faiz artışı mesajlarıyla sert düşüşe geçti. Altın ve gümüş 3. haftada da kayıp yaşarken, Goldman Sachs piyasayı ayakta tutan tek gücü açıkladı. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 10:15
Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın verdiği faiz artışı sinyali ve dolar endeksindeki yükseliş, ABD-İran arasındaki 60 günlük barışa rağmen altın fiyatlarında beklenen ralliyi getirmedi. Sert düşüşe geçen altın fiyatları 3. haftada kayıp yaşadı. En iyimser beklentileri olan bankacılık devi ise altın piyasasını ayakta tutan tek gücü açıklayarak tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTINDA KAYIP 3. HAFTADA

Güçlenen ABD doları ve Federal Rezerv'in şahin politika görünümü, Washington ile Tahran arasında imzalanan geçici barış anlaşmasının sağladığı desteği gölgede bıraktı. ABD ile İran arasındaki çatışmaları bitirmek amacı yapılacak İsviçre'deki görüşmenin yapılmaması da piyasada endişeleri daha da artırdı.

Cuma günü Asya seansında kayıplarını artıran altın fiyatları üst üste üçüncü haftalık düşüşe doğru ilerledi. Ons altın haftayı yüzde 1,40 kayıpla 4.160 dolar seviyesinden kapattı. Spot altın ons başına 31 Mayıs haftasında 4.62, 7 Haziran haftasında ise 2,54 kayıp yaşamıştı.

Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki tablo gram altına da yansıdı. Spot altın gram başına bu hafta yüzde 1.10 kayıpla 6.204 TL'ye geriledi.

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Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş tarafında kayıplar altına kıyasla daha derin. Beyaz metal ons başına bu hafta yüzde 4.52 kayıpla 64.92 dolara geriledi.

Gram gümüş ise aynı orandaki azalışla 96.88 TL'ye düştü.

Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altın bu hafta yüzde 89 kayıpla 6.337 TL'ye geriledi.

Çeyrek altın, 10.336 TL'ye, yarım altın 20.703 TL'ye tam altın ise 41.153 TL'ye düştü.

Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GOLDMAN TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Goldman Sachs, yıl sonu ons altın beklentisini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce 5.400 dolar olarak açıkladığı hedefi 4.900 dolara düşürdü. Fed enflasyonla mücadele kapsamında yeniden faiz artırırsa, altının "güvenli liman" özelliğinin zayıflayabileceği belirten banka, bu senaryoda ons altının 4.400 dolara kadar gerileyebileceği tahmin etti.

Ons altın 4 bin 900 dolar olursa, gram altın yaklaşık 7.317 TL seviyesinde olacak.

Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTINI MERKEZ BANKALARI AYAKTA TUTUYOR

Goldman'ın raporuna göre altını tamamen çöküşten koruyan ve fiyatları destekleyen en büyük unsur merkez bankalarının alımları. Goldman Sachs, resmi sektörün bu yıl ayda 50 ton, önümüzdeki yıl ise ayda 40 ton altın almaya devam edeceğini öngörüyor.

Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.204,69 6.205,50 %-1,30
Çeyrek Altın 10.242,00 10.367,00 %-0,88
Yarım Altın 20.466,00 20.703,00 %-0,88
Tam Altın 40.831,00 41.310,00 %-0,88
Cumhuriyet Altını 41.653,00 42.282,00 %-1,96
Ata Altın 41.897,00 42.353,00 %-0,88
Ons Altın 4.155,29 4.155,83 %-1,27
Has Altın 6.279,53 6.286,90 %-1,83
22 Ayar Bilezik 5.705,58 5.982,44 %-0,88
18 Ayar Altın 4.584,06 4.589,44 %-1,83
14 Ayar Altın 3.422,36 4.606,93 %-0,78
Gremse Altın 100.472,48 102.790,86 %-1,83
İkibuçuk Altın 100.472,48 102.099,30 %-1,83
Beşli Altın 203.456,77 207.467,80 %-1,83
0.25 Gram Altın 1.551,17 1.551,37 %-1,30
0.50 Gram Altın 3.102,35 3.102,75 %-1,30
Altın KG (Dolar) 132.928,00 132.945,00 %-1,28
Altın KG (Euro) 117.428,00 117.497,00 %-2,03
Altını ayakta tutan tek güç! Gram altında kayıp üstüne kayıp... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.272,07 6.318,36 %2,75
ONS 4.156,8 4.157,3 %-7,54
USD/KG 134.610 135.260 %2,18
EUR/KG 117.270 118.120 %-9,14
22 Ayar 5.705,58 5.982,44 %2,76
Gram Altın 6.240,71 6.337,32 %-5,79
Altın/Gümüş 60,86 65,99 %-2,97
Yeni Çeyrek 10.242 10.367 %-13,99
Eski Çeyrek 10.236 10.336 %-11,79
Yeni Yarım 20.466 20.703 %2,81
Eski Yarım 20.353 20.545 %3,48
Yeni Tam 40.831 41.310 %-7,92
Eski Tam 40.706 41.153 %3,55
Yeni Ata 41.897 42.353 %2,75
Eski Ata 41.879 42.290 %2,90
Yeni Ata 5'li 208.546 211.399 %-7,67
Eski Ata 5'li 208.045 210.072 %-8,25
Yeni Gremse 101.608 103.039 %2,75
Eski Gremse 101.419 102.597 %2,94
14 Ayar 3.422,36 4.606,93 %-5,02
Gümüş (TL) 95,012 102,798 %-3,00
Gümüş ONS 64,75 64,79 %2,16
Gümüş (USD) 2.049,70 2.211,70 %-6,76
Platin ONS 1.666,20 1.671,80 %-10,55
Paladyum ONS 1.262,70 1.270,90 %-8,30
Platin/USD 48.570 53.750 %0,24
Paladyum/USD 30.600 40.860 %
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