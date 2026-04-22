Anneye doğum izni uzadı, babalara verilen süre arttı: Doğum izni ücreti ne kadar olacak?

SİGORTALI KADINLARA ÖDENEK ŞARTI NETLEŞTİ

Kanunda yapılan bir diğer düzenlemeye göre, sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için bazı şartlar belirleniyor.

Buna göre doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan sigortalı kadına, doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 16 haftalık sürede çalışmadığı her gün için ödeme yapılacak.

Çoğul gebelik durumunda ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenecek.