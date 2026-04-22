Anneye doğum izni uzadı, babalara verilen süre arttı: Doğum izni ücreti ne kadar olacak?

Doğum izni süreleri yeniden düzenleniyor, babalara verilen izin iki katına çıkarılıyor, sigorta kapsamındaki analık hali genişletiliyor… Peki yeni düzenleme annelere ödenecek doğum izni ücreti ne kadar olacak, erken doğumda yaşanan izin süre kaybı nasıl telafi edilecek? Çalışanlar ve askeri personel için hangi yeni haklar getirildi? Evlatlık edinen aileler dahil edilecek mi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 09:21
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında farklı maddeler daha kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeler, doğum izinlerinden sigorta kapsamına, askeri personelin haklarından evlat edinme süreçlerine kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor. Anneye ödenecek doğum izin ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

BABALIK İZNİ 10 GÜNE ÇIKARILIYOR

Kabul edilen maddelere göre İş Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre işçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak. Böylece doğum sonrası süreçte babalara tanınan süre iki katına yükseltilmiş olacak.

ANALIK HALİ KAPSAMINDAKİ SÜRE GENİŞLETİLDİ

Düzenleme kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre hizmet akdiyle çalışanlar, muhtarlar ve kendi adına bağımsız çalışan sigortalılar ile bu kişilerin sigortalı olmayan eşleri için gebelik ve analık hali kapsamındaki süre yeniden düzenleniyor.
Bu çerçevede, gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğum sonrası süreçte analık hali kapsamında değerlendirilen süre 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak.

SİGORTALI KADINLARA ÖDENEK ŞARTI NETLEŞTİ

Kanunda yapılan bir diğer düzenlemeye göre, sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için bazı şartlar belirleniyor.
Buna göre doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan sigortalı kadına, doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 16 haftalık sürede çalışmadığı her gün için ödeme yapılacak.
Çoğul gebelik durumunda ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenecek.

ERKEN DOĞUMDA SÜRE KAYBI YAŞANMAYACAK

Düzenlemeyle erken doğum yapan sigortalı kadınlar için de yeni bir uygulama getiriliyor. Buna göre doğumdan önce kullanılamayan çalıştırılamayacak süreler doğum sonrasına eklenecek.
Ayrıca isteğe bağlı olarak ve hekimin onayıyla çalışılabilecek süre de değiştiriliyor. Mevcut uygulamada "doğuma 3 hafta kalıncaya kadar" olan süre, yeni düzenlemeyle "2 hafta kalıncaya kadar" şeklinde güncelleniyor.

ASKERİ PERSONELE DOĞUM İZNİ ARTIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle askeri personele yönelik doğum izni süreleri de artırılıyor.
Buna göre kadın personele verilen doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece toplam ücretli doğum izni süresi 24 hafta olacak şekilde düzenleniyor.

EVLAT EDİNEN PERSONELE 8 HAFTA İZİN

Yeni düzenleme, evlat edinen askeri personeli de kapsıyor. En fazla 3 yaşında bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen personele, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilecek.
Bu izin, evlatlık kararı henüz verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da geçerli olacak.

KORUYUCU AİLE OLANLARA 10 GÜN İZİN

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan askeri personele de yeni bir hak tanınıyor. Buna göre, çocuğun koruyucu aileye teslim edilmesinin ardından talep edilmesi halinde personele 10 gün izin verilecek.

MEMUR VE İŞÇİ ANNELERİN DOĞUM İZNİ ÜCRETİ

Doğum izninin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak.

SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek.

Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
