Apartman ve site aidat borcu olanlar dikkat! Borç bilgileri artık ortak alana asılmayacak

Apartman ve site yönetimleri artık aidat borçlularını ortak alanlarda ifşa edemeyecek. Borç bildirimleri yalnızca doğrudan borçluya yapılacak. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:45
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin aidat borcu olanları ortak alanlarda ifşa etmesini yasakladı. Bundan sonra borç bilgileri asansör, bina girişi veya koridor gibi ortak alanlarda paylaşılamayacak.

KVKK'DAN İLKE KARARI

18 Şubat 2026 tarihinde alınan ilke kararına göre, toplu yapılarda (apartman, site vb.) borç bilgilerinin ortak alanlarda duyurulması hukuka aykırı sayıldı.

Kurul, ad-soyad bulunmasa bile daire numarası ile borç bilgisinin eşleştirilmesinin kişiyi tanımlanabilir hâle getirdiğini ve bu nedenle kişisel veri niteliği taşıdığını belirtti.

BORÇLULARIN İFŞASI SON BULUYOR

Eskiden apartman ve site yönetimleri, aidat borçlularını afişe ederek onları zor durumda bırakabiliyordu. Bu uygulama kapsamında borçluların isimleri ve borç bilgileri panolara veya WhatsApp gruplarına açıkça yazılıyor, ödemeleri için baskı uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, borç bilgileri yalnızca doğrudan borçluya bildirilecek ve ortak alanlarda ifşa edilmesi son bulacak.

ÖNCEKİ UYGULAMALAR VE VERİ İŞLEME

Toplu yapı yönetimleri, borç bilgilerini duyurmak amacıyla kişisel veri niteliğindeki bilgileri (ad-soyad, daire numarası, borç miktarı, gecikme süresi, sahiplik/kiracılık durumu) ortak alanlara asıyor veya paylaşıyordu.

KVKK, söz konusu uygulamaların hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti ve ilke kararı ile düzenlemeyi getirdi.

BORÇ BİLDİRİMLERİ ARTIK BİREYSEL OLACAK

Panolara veya WhatsApp gruplarına borç bilgisi asılması uygulamasına son verilecek. Borç bildirimleri yalnızca ilgili kişilere bizzat ve doğrudan yapılacak, toplu alanlarda duyuru yapılmayacak.