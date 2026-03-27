TAŞIT KREDİ FAİZLERİ SON DAKİKA! 400.000 TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Trend Galeri Trend Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından taşıt kredisi faizleri araba almak isteyenlerin gündemine geldi. Bankalarda taşıt faizler özel ve kamu bankalarında yüzde 3 bandında devam ediyor. Özel bir bankanın araç finansmanı kâr payı oranı ise yüzde 2,97 şeklinde görülüyor. 400 bin liralık araç kredisinin geri ödeme tutarı ne kadar? İşte toplam geri ödeme ve faiz oranları ile yeni tablo…

Giriş Tarihi: 27.03.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 12:17
Araç kredisi faiz oranları, araç satın almak isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Merkez Bankası'nın son toplantısından faiz oranlarını sabit bırakması gözleri araç kredilerine çevirdi. 400 bin liralık araç kredisi faiz oranı ve geri ödemesi ne kadar oldu?

Merkez Bankası 12 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantının ardından politika faizlerini yüzde 37'de sabit bıraktığını duyurdu. 22 Nisan 2026'da yapılacak toplantıda alınacak faiz kararı merak ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 12 Mart 2025 tarihinden taşıt kredileri ve vadelerine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirdi. Sıfır ve ikinci el araçlarda kredi ve vade süreleri ile kredi kullanım oranları yeniden belirlendi.

400 bin liralık araçlar için krediler şu şekilde

AKBANK

FAİZ ORANI: %3,35
AYLIK TAKSİT: 22.206,28 TL
TOPLAM ÖDEME: 801.726 TL

GARANTİ

FAİZ ORANI: %3,25
AYLIK TAKSİT: 21.818,55 TL
TOPLAM ÖDEME: 787.467 TL

ALBARAKA

KAR PAYI ORANI: %2,99
AYLIK TAKSİT: 20.824,91 TL
TOPLAM ÖDEME: 749.716 TL

DÜNYA KATILIM

KAR PAYI ORANI: %2,89
AYLIK TAKSİT: 20.448,42 TL
TOPLAM ÖDEME: 738.443 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

FAİZ ORANI: %3,05
AYLIK TAKSİT: 21.052,33 TL
TOPLAM ÖDEME: 759.883 TL

ZİRAAT KATILIM

KAR PAYI ORANI: %3,09
AYLIK TAKSİT: 21.204,58 TL
TOPLAM ÖDEME: 765.364 TL

ŞEKERBANK

FAİZ ORANI: %3,50
AYLIK TAKSİT: 22.793,53 TL
TOPLAM ÖDEME: 822.567 TL