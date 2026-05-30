Araç sahipleri için en zor karar! Şehir şehir binlerce lira fark ediyor... İşte kasko ve sigorta fiyatlarında son durum

Milyonlarca araç sahibi, trafik sigortası ve trafik kaskosu için her yıl zor bir karar aşamasını atlatıyor. Eski araçlarda kasko bedeli neredeyse bir araç bedelini yakalarken, İstanbul, Ankara ve İzmir arasında binlerce liralık fark oluşuyor. Peki trafik sigortası ve kaskoda son durum ne? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:04
Araç sahipleri için zorunlu trafik sigortası ve kasko maliyetleri, son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sigorta primleri; aracın markası, modeli, yaşı, sürücünün hasar geçmişi ve en önemlisi bulunduğu şehre göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Sigorta şirketleri fiyatlandırmada özellikle trafik yoğunluğu, kaza oranı ve hasar maliyetlerini baz alırken, aynı araç için bile şehirler arasında ciddi fiyat farkları oluşabiliyor.

Öyle ki piyasa değeri 300 bin lira seviyesindeki bazı eski model araçlar için trafik sigortası ve kasko poliçelerinin toplam bedeli neredeyse aracın fiyatına yaklaşıyor.

TRAFİK VE KASKO FİYATLARINDA SON DURUM

2026 yılı itibarıyla trafik sigortası ve kasko fiyatları araç ve sürücü profiline göre geniş bir aralıkta değişiyor.

Trafik sigortasında hasarsız sürücüler için primler genellikle 8 bin TL'den başlayıp 15 bin TL seviyelerine çıkarken, riskli basamaklarda bu tutar 30–50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

Kasko fiyatları ise daha geniş bir skalada seyrediyor:

  • Ekonomik araçlar: 10–20 bin TL
  • Orta segment: 20–45 bin TL
  • Lüks araçlar: 50 bin TL ve üzeri
TRAFİK SİGORTASI VE KASKO YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Poliçe seçerken sadece fiyat değil, kapsam detayları da büyük önem taşıyor. Trafik sigortasında teminat limitlerinin güncel olup olmadığı, hasar durumunda sunulan hizmetler ve asistans kapsamı mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Kasko tarafında ise orijinal parça kullanımı, yetkili servis garantisi, ikame araç hizmeti, doğal afet teminatı ve muafiyet oranları poliçenin gerçek değerini belirliyor. Düşük fiyatlı poliçeler her zaman daha avantajlı olmayabiliyor.

HASARSZLIK PRİMİ NEDİR?

Hasarsızlık indirimi, sürücünün kaza yapmaması durumunda sigorta primine uygulanan indirim sistemidir. Her hasarsız yıl, sürücüyü daha düşük risk grubuna taşır ve poliçe fiyatını düşürür.

Ancak bir kaza durumunda bu indirim kaybolabilir ve primler yeniden yükseliş gösterebilir.

TRAFİK SİGORTASINDA TAVAN FİYAT

Zorunlu trafik sigortasında 2026 yılı tavan fiyatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen azami limitlere göre uygulanıyor. Fiyatlar hem sürücünün hasar geçmişine hem de aracın kayıtlı olduğu ile göre değişiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için 0–8 basamak arası azami primler şu şekilde:

  • 0. basamak (en riskli): 50.982 TL – 54.041 TL
  • 1. basamak: 39.936 TL – 42.332 TL
  • 2. basamak: 32.289 TL – 34.226 TL
  • 3. basamak: 24.642 TL – 26.120 TL
  • 4. basamak: 16.994 TL – 18.014 TL
  • 5. basamak: 16.144 TL – 17.113 TL
  • 6. basamak: 13.595 TL – 14.411 TL
  • 7. basamak: 10.196 TL – 10.808 TL
  • 8. basamak (en iyi sürücü): 8.497 TL – 9.007 TL
TRAFİK SİGORTASINDA İLLERE GÖRE FARK

Trafik sigortasında, illere göre değişen indirim ve artış oranları, araç sahipleri için önemli bir faktördür. Bu oranlar, trafik kazası ve hasar oranları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir ve araç plakasındaki il koduna göre uygulanır. Özellikle büyük şehirlerde, trafik yoğunluğunun ve kazaların sıklığının artması nedeniyle, diğer illere kıyasla daha yüksek artış oranları görülüyor. İstanbul genelde en yüksek, İzmir ve Ankara daha düşük seviyede yer alıyor. Genel olarak illere göre oranlar şu şekildedir:

İller İndirim Oranı Artış Oranı
İstanbul %6
Ankara, Bursa, Kocaeli %3
Erzurum, İzmir, Kayseri, Yalova
Adana, Bingöl, Düzce, Eskişehir, Karabük, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon %1
Antalya, Bayburt, Denizli, Diyarbakır, Giresun, Kırıkkale, Konya, Malatya %2
Ankara, Artvin, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İçel, Kırşehir, Muş, Siirt, Sivas, Zonguldak %3
Afyon, Amasya, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Çankırı, Edirne, Kahramanmaraş, Karaman, Kırklareri, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat %4
Adıyaman, Ardahan, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Isparta, Hatay, Kars, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli %5
KASKO FİYATLARINDA ŞEHİR ETKİSİ

Kasko sigortasında yaşanılan şehir önemli bir fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu, kaza oranı ve hasar maliyetleri daha yüksek olduğu için primler de artıyor.

Aynı araç ve aynı sürücü profili için bile şehir değişikliği fiyatı doğrudan etkileyebiliyor.

KASKONUN EN PAHALI OLDUĞU ŞEHİRLER

Sigorta risk analizlerine göre en yüksek kasko maliyetlerinin görüldüğü şehirler genellikle:

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
  • Bursa
  • Antalya

Bu şehirlerde yoğun trafik ve yüksek hasar oranı nedeniyle primler Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

MARKA MARKA KASKO FİYATLARI

Kasko primleri araç markasına göre de ciddi farklılık gösteriyor. İşte marka marka kasko fiyatları:

Marka Model Kasko Fiyatı Model Yılı Hasarsızlık İndirimi
OPEL CORSA ₺5.139 2022 %60
FIAT / TOFAŞ EGEA ₺5.507 2023 %50
TOYOTA COROLLA ₺5.704 2019 %60
DACIA DUSTER ₺5.900 2017 %60
OPEL ASTRA ₺6.029 2016 %60
HYUNDAI I20 ₺6.201 2024 %40
FIAT / TOFAŞ DOBLO COMBI ₺6.298 2019 %60
RENAULT (OYAK) FLUENCE ₺6.376 2016 %60
RENAULT (OYAK) CLIO ₺6.653 2014 %60
DACIA SANDERO ₺7.025 2017 %60
RENAULT (OYAK) MEGANE ₺7.051 2021 %50
KIA SPORTAGE ₺7.210 2021 %30
HONDA CIVIC ₺7.580 2012 %60
AUDI A3 ₺8.146 2020 %60
VOLKSWAGEN TAIGO ₺8.218 2024 %40
CITROEN C3 ₺8.327 2020 %60
FIAT / TOFAŞ EGEA CROSS ₺8.385 2025 %30
NISSAN QASHQAI ₺8.491 2013 %50
FORD FOCUS ₺8.593 2011 %60
BMW 3 ₺8.787 2015 %60
PEUGEOT 3008 ₺9.099 2020 %60
CHERY TIGGO ₺9.197 2023 %60
PEUGEOT 2008 ₺9.615 2014 %60
FORD TOURNEO COURIER ₺9.711 2025 %30
TOYOTA C-HR ₺10.477 2025 %60
VOLKSWAGEN T-ROC ₺10.643 2023 %50
VOLKSWAGEN TIGUAN ₺10.663 2017 %60
CITROEN C5 ₺10.686 2020 %30
NISSAN JUKE ₺10.766 2016 %30
KIA STONIC ₺11.042 2020 %60
RENAULT CAPTUR ₺11.081 2018 %60
SKODA KAMIQ ₺11.341 2023 %60
AUDI Q2 ₺11.456 2019 %0
SKODA OCTAVIA ₺11.564 2015 %60
PEUGEOT 408 ₺11.811 2026 %0
RENAULT AUSTRAL ₺12.184 2023 %50
MERCEDES C ₺12.159 2017 %60
BYD SEAL U ₺12.579 2025 %30
TOYOTA COROLLA CROSS ₺12.927 2025 %30
JAECOO J7 ₺13.570 2026 %0
CHRYSLER COMPASS ₺14.421 2020 %60
HONDA HR-V ₺15.729 2026 %0
BYD ATTO 3 ₺16.892 2025 %60
TESLA MODEL Y ₺16.921 2025 %60
MERCEDES E ₺18.348 2018 %60
RANGE ROVER EVOQUE ₺19.284 2015 %60
BMW 5 ₺20.479 2014 %30
KGMOBILITY TIVOLI ₺20.317 2025 %30
Haber Girişi Baki Sancak - Editör