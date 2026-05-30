Araç sahipleri için en zor karar! Şehir şehir binlerce lira fark ediyor... İşte kasko ve sigorta fiyatlarında son durum

Milyonlarca araç sahibi, trafik sigortası ve trafik kaskosu için her yıl zor bir karar aşamasını atlatıyor. Eski araçlarda kasko bedeli neredeyse bir araç bedelini yakalarken, İstanbul, Ankara ve İzmir arasında binlerce liralık fark oluşuyor. Peki trafik sigortası ve kaskoda son durum ne? İşte ayrıntılar..
TRAFİK SİGORTASINDA İLLERE GÖRE FARK
Trafik sigortasında, illere göre değişen indirim ve artış oranları, araç sahipleri için önemli bir faktördür. Bu oranlar, trafik kazası ve hasar oranları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir ve araç plakasındaki il koduna göre uygulanır. Özellikle büyük şehirlerde, trafik yoğunluğunun ve kazaların sıklığının artması nedeniyle, diğer illere kıyasla daha yüksek artış oranları görülüyor. İstanbul genelde en yüksek, İzmir ve Ankara daha düşük seviyede yer alıyor. Genel olarak illere göre oranlar şu şekildedir:
|İller
|İndirim Oranı
|Artış Oranı
|İstanbul
|–
|%6
|Ankara, Bursa, Kocaeli
|–
|%3
|Erzurum, İzmir, Kayseri, Yalova
|–
|–
|Adana, Bingöl, Düzce, Eskişehir, Karabük, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon
|%1
|Antalya, Bayburt, Denizli, Diyarbakır, Giresun, Kırıkkale, Konya, Malatya
|%2
|Ankara, Artvin, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İçel, Kırşehir, Muş, Siirt, Sivas, Zonguldak
|%3
|Afyon, Amasya, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Çankırı, Edirne, Kahramanmaraş, Karaman, Kırklareri, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat
|%4
|Adıyaman, Ardahan, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Isparta, Hatay, Kars, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli
|%5
MARKA MARKA KASKO FİYATLARI
Kasko primleri araç markasına göre de ciddi farklılık gösteriyor. İşte marka marka kasko fiyatları:
|Marka
|Model
|Kasko Fiyatı
|Model Yılı
|Hasarsızlık İndirimi
|OPEL
|CORSA
|₺5.139
|2022
|%60
|FIAT / TOFAŞ
|EGEA
|₺5.507
|2023
|%50
|TOYOTA
|COROLLA
|₺5.704
|2019
|%60
|DACIA
|DUSTER
|₺5.900
|2017
|%60
|OPEL
|ASTRA
|₺6.029
|2016
|%60
|HYUNDAI
|I20
|₺6.201
|2024
|%40
|FIAT / TOFAŞ
|DOBLO COMBI
|₺6.298
|2019
|%60
|RENAULT (OYAK)
|FLUENCE
|₺6.376
|2016
|%60
|RENAULT (OYAK)
|CLIO
|₺6.653
|2014
|%60
|DACIA
|SANDERO
|₺7.025
|2017
|%60
|RENAULT (OYAK)
|MEGANE
|₺7.051
|2021
|%50
|KIA
|SPORTAGE
|₺7.210
|2021
|%30
|HONDA
|CIVIC
|₺7.580
|2012
|%60
|AUDI
|A3
|₺8.146
|2020
|%60
|VOLKSWAGEN
|TAIGO
|₺8.218
|2024
|%40
|CITROEN
|C3
|₺8.327
|2020
|%60
|FIAT / TOFAŞ
|EGEA CROSS
|₺8.385
|2025
|%30
|NISSAN
|QASHQAI
|₺8.491
|2013
|%50
|FORD
|FOCUS
|₺8.593
|2011
|%60
|BMW
|3
|₺8.787
|2015
|%60
|PEUGEOT
|3008
|₺9.099
|2020
|%60
|CHERY
|TIGGO
|₺9.197
|2023
|%60
|PEUGEOT
|2008
|₺9.615
|2014
|%60
|FORD
|TOURNEO COURIER
|₺9.711
|2025
|%30
|TOYOTA
|C-HR
|₺10.477
|2025
|%60
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|₺10.643
|2023
|%50
|VOLKSWAGEN
|TIGUAN
|₺10.663
|2017
|%60
|CITROEN
|C5
|₺10.686
|2020
|%30
|NISSAN
|JUKE
|₺10.766
|2016
|%30
|KIA
|STONIC
|₺11.042
|2020
|%60
|RENAULT
|CAPTUR
|₺11.081
|2018
|%60
|SKODA
|KAMIQ
|₺11.341
|2023
|%60
|AUDI
|Q2
|₺11.456
|2019
|%0
|SKODA
|OCTAVIA
|₺11.564
|2015
|%60
|PEUGEOT
|408
|₺11.811
|2026
|%0
|RENAULT
|AUSTRAL
|₺12.184
|2023
|%50
|MERCEDES
|C
|₺12.159
|2017
|%60
|BYD
|SEAL U
|₺12.579
|2025
|%30
|TOYOTA
|COROLLA CROSS
|₺12.927
|2025
|%30
|JAECOO
|J7
|₺13.570
|2026
|%0
|CHRYSLER
|COMPASS
|₺14.421
|2020
|%60
|HONDA
|HR-V
|₺15.729
|2026
|%0
|BYD
|ATTO 3
|₺16.892
|2025
|%60
|TESLA
|MODEL Y
|₺16.921
|2025
|%60
|MERCEDES
|E
|₺18.348
|2018
|%60
|RANGE ROVER
|EVOQUE
|₺19.284
|2015
|%60
|BMW
|5
|₺20.479
|2014
|%30
|KGMOBILITY
|TIVOLI
|₺20.317
|2025
|%30