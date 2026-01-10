Trend Galeri Trend Ekonomi Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Ticari ve özel araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılan değişimleri merakla araştırmaya devam ediyor. Yeni yılda yapılan ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına araç sahiplerini sevindirecek yılın ilk indirimi geldi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 10 ocak akaryakıt fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:38
Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ile akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Yıl başında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi geldi.

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

GECE YARISI AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt fiyatlarında Cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı indirim yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 93 kuruş düşüş yaşandı.

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

İndirim sonrası motorin satış fiyatı İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 53,64 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 53,44 TL'ye, Ankara'da 54,64 TL'ye, İzmir'de ise 54,97 TL'ye geriledi.

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıt fiyatlarında 10 Ocak Cuma günü itibarıyla son durum:

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 53,64 TL

LPG: 29,03 TL

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 53,44 TL

LPG: 28,40 TL

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

Ankara

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 54,64 TL

LPG: 28,92 TL

Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları

İzmir

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 54,97 TL

LPG: 28,55 TL