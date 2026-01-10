Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri için gece yarısı indirimi! Motorin ve benzin ne kadar? İşte 10 Ocak akaryakıt fiyatları
Ticari ve özel araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılan değişimleri merakla araştırmaya devam ediyor. Yeni yılda yapılan ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına araç sahiplerini sevindirecek yılın ilk indirimi geldi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 10 ocak akaryakıt fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:38