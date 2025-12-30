Trend Galeri Trend Ekonomi Araç sahipleri için trafikte yeni dönem! 60 bin TL'ye kadar zamlanıyor... İşte 2026 trafik cezaları

Araç sahipleri için trafikte yeni dönem! 60 bin TL'ye kadar zamlanıyor... İşte 2026 trafik cezaları

Araç sahipleri için yeni yıl ile birlikte trafikte yeni dönem başlıyor. 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının belli olmasıyla trafik cezaları da belli oldu. Yeni yılda trafik ışığı ihlalinden makas atmaya kadar en düşük ceza 1250 TL'ye en yüksek ceza ise 60 bin TL'ye kadar yükselecek. İşte 2026 trafik cezaları güncel liste..

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. 1 Ocak 2026 itibarıyla vergi ve harçların yanı sıra trafik cezalarında da artış olacak.

Peki 2026 trafik cezası ihlali kaç TL? Telefonla konuşma, emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, makas atma cezası ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

TRAFİKTE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK CEZA

Trafik cezaları 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 artırılacak. Emniyet kemeri takmamak, takip mesafesini ihlal etmek, zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak, kask kullanmadan motosiklet sürmek, yüksek sesle araç çevreyi rahatsız etmek, hatalı park ve geçiş hakkı tanımamak gibi yaygın ihlallerde uygulanan en düşük ceza tutarı, 993 liradan 1.246 liraya çıkarılacak.

Sahte plakaya ve trafikte makas atma cezası ise 60 bin TL'yi bulacak.

KANUN TEKLİFİ İLE CEZALAR DAHA DA KATLANACAK

Yeni yılla birlikte TBMM Genel Kurulu'nun ilk gündem maddelerinden biri trafik kanun teklifi olacak. Teklif, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, yarış, drift ve olay yerini terk etme gibi ihlaller için ağır para cezaları, ehliyete el koyma ve hapis yaptırımları öngörüyor.

Teklife göre, seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı yıl içinde ikinci ihlalde ceza 10 bin liraya, üçüncü ihlalde ise 20 bin liraya çıkacak. Tekrar eden ihlallerde sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması da gündeme gelebilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınabilecek. Bu sürenin sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi gerekecek ve ehliyetin iade edilip edilmeyeceğine bu değerlendirme sonucunda karar verilecek.

Alkollü araç kullanımına yönelik cezalar da önemli ölçüde artırılıyor. Alkollü araç kullanan sürücülere 25 bin lira para cezası ve 6 ay süreyle sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak. Beş yıl içinde ikinci ihlalde ceza 50 bin liraya çıkarken, ehliyet 2 yıl süreyle geri alınacak. Üçüncü ihlalde ise 150 bin lira para cezası ve 5 yıl süreyle sürücü belgesini geri alma yaptırımı uygulanacak.

İşte YDO'ya göre 2026 yılı trafik cezaları...

İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere 11.631 TL idari para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullanırken ikinci kez yakalananlara 14.582 TL idari para cezası kesilecek.

Üçüncü kez yakalanan sürücülere ise 23.442 TL idari para cezası kesilecek.

Alkol veya uyuşturucu testini reddeden sürücülere 33.317 TL idari para cezası uygulanacak.

Plakasız araçla trafiğe çıkanlara ise 19.719 TL para cezası uygulanacak.

Yetkisiz çakar veya siren kullanan sürücülere 11.631 TL ceza kesilecek.

Makas ve drift atanlara ise 58.212 TL idari para cezası uygulanacak

Engelli yerine park etme 2.492 TL.

Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL.
Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL.

Kırmızı ışık cezası 2.719 TL.
Gürültü çıkarma cezası 1.246 TL.

Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL.

Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL.

Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL.

Hatalı sollama 2.721 TL.

Telefonla konuşma cezası 2.720,62 TL