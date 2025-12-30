Trend
Araç sahipleri için trafikte yeni dönem! 60 bin TL'ye kadar zamlanıyor... İşte 2026 trafik cezaları
Araç sahipleri için yeni yıl ile birlikte trafikte yeni dönem başlıyor. 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının belli olmasıyla trafik cezaları da belli oldu. Yeni yılda trafik ışığı ihlalinden makas atmaya kadar en düşük ceza 1250 TL'ye en yüksek ceza ise 60 bin TL'ye kadar yükselecek. İşte 2026 trafik cezaları güncel liste..
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:30