Araç sahipleri için trafikte yeni dönem! 60 bin TL’ye kadar zamlanıyor... İşte 2026 trafik cezaları

TRAFİKTE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK CEZA

Trafik cezaları 1 Ocak 2026'dan itibaren yeniden değerleme oranında yani yüzde 25,49 artırılacak. Emniyet kemeri takmamak, takip mesafesini ihlal etmek, zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak, kask kullanmadan motosiklet sürmek, yüksek sesle araç çevreyi rahatsız etmek, hatalı park ve geçiş hakkı tanımamak gibi yaygın ihlallerde uygulanan en düşük ceza tutarı, 993 liradan 1.246 liraya çıkarılacak.