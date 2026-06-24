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Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor
Motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda düzenlenmesinin önünü açan karar Resmi Gazazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hem mevcut araç sahiplerini hem de yeni araç alacakları ilgilendiren karar ile tescil sürecinin hızlanması ve yazılım nedeniyle yaşanan güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:40