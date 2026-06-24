Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

YAZLIM GÜNCELLEME ŞARTI DA GELİYOR

Düzenleme kapsamında, 7 Temmuz'dan itibaren M ve N kategorisi araçlar için yazılım güncelleme şartları da sıkılaştırıldı. Bu koşulları sağlamayan araçların tescili, piyasaya arzı veya hizmete girmesi mümkün olmayacak. O kategorisi araçların ise üretimi yasak kapsamına alınacak.