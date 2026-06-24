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Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

Motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortamda düzenlenmesinin önünü açan karar Resmi Gazazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hem mevcut araç sahiplerini hem de yeni araç alacakları ilgilendiren karar ile tescil sürecinin hızlanması ve yazılım nedeniyle yaşanan güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:40
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

Motorlu araçlar ve römorklara ilişkin tip onay uygunluk belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine imkân tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle, araçların teknik uygunluk belgelerinin dijital ortamda oluşturulması ve iletilmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

BELGELER ELEKTRONİK OLARAK AKTARILACAK

Yeni uygulama kapsamında imalatçılar, araçlara ait uygunluk belgelerini Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne elektronik ortamda sunacak.

Sistemler arası veri alışverişinin güvenli altyapı üzerinden yürütüleceği belirtilirken, belgelerin XML tabanlı standartlarla dijital olarak oluşturulacağı ifade edildi. Böylece araç tescil süreçlerinde manuel evrak yükünün azaltılması hedefleniyor.

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Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

DAHA HIZLI İŞLEM VE DAHA GÜVELİ ARAÇLAR

Düzenlemenin tüketici tarafında en önemli etkisinin araç alım-satım ve tescil işlemlerinde hızlanma olması bekleniyor. Elektronik uygunluk belgeleri sayesinde noter işlemlerinde belge doğrulama sürecinin kısalacağı ve evrak kaynaklı gecikmelerin azalacağı değerlendiriliyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

Ayrıca yeni sistemle birlikte teknik uygunluğu olmayan veya eksik belgeli araçların piyasaya girişinin engellenmesi, tüketici güvenliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

YAZLIM GÜNCELLEME ŞARTI DA GELİYOR

Düzenleme kapsamında, 7 Temmuz'dan itibaren M ve N kategorisi araçlar için yazılım güncelleme şartları da sıkılaştırıldı. Bu koşulları sağlamayan araçların tescili, piyasaya arzı veya hizmete girmesi mümkün olmayacak. O kategorisi araçların ise üretimi yasak kapsamına alınacak.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

Bu adım özellikle modern araçlarda artan yazılım bağımlılığı ve siber güvenlik risklerine karşı bir önlem niteliği taşıyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

KARAR OTOMOBİL ALACAKLARA VE ARAÇ SAHİPLERİNE NASIL YANSIYACAK

Yeni düzenleme en çok araç üreticileri ve ithalatçıları etkileyecek. Firmalar, uygunluk belgelerini dijital sisteme entegre şekilde sunmak ve yazılım güncelleme standartlarını karşılamak zorunda olacak. Ancak yeni araç alacakları ve mevcut araç sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

Karar ile;

  • Araçların uygunluk belgeleri artık dijital olacak
  • Tescil ve satış süreçleri daha hızlı işleyecek
  • Yazılım güncelleme şartı sağlamayan araçlar piyasaya giremeyecek
  • Yani satın alınacak araçların standart seviyesi daha sıkı denetlenecek
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

YAZILIM SORUNLARI DAHA HIZLI ÇÖZÜLECEK

Yazılım veya teknik sorunlar daha hızlı tespit edilirse mevcut araçlar için geri çağırma ve güncelleme süreçleri hızlanacak.

Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak, yazılım şartları sıkılaşıyor

İKİNCİ ELDE DAHA DEĞERLİ HALE GELECEK

İkinci el araç piyasasında da "uyumlu ve yazılım güncellemesi yapılmış araçlar" daha değerli hale gelmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OTOMOBİL #RESMİ GAZETE