Arefe günü borsa açık mı? Borsa İstanbul 2026 bayram çalışma saatleri

Arefe günü Borsa İstanbul yarım gün açık olacak; işlemler saat 13.00'e kadar yapılabilecek. Ramazan Bayramı boyunca borsa kapalı kalacak, piyasalar 23 Mart'ta yeniden açılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.03.2026 08:56
Ramazan Bayramı öncesinde yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri, Borsa İstanbul'un arefe günü çalışma düzeni oldu.

19 Mart arefe gününe ilişkin işlem saatleri ve bayram takvimi netleşti.

Arefe günü Borsa İstanbul, bankalarla paralel şekilde yarım gün hizmet verecek.

19 Mart Perşembe günü piyasalar saat 13.00'e kadar açık olacak ve bu süre zarfında alım-satım işlemleri yapılabilecek. Öğleden sonra ise işlemler duracak.

Ramazan Bayramı boyunca borsa tamamen kapalı olacak. 20, 21 ve 22 Mart 2026 tarihlerinde piyasada herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul, 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden tam gün çalışma düzenine dönecek ve işlemler normal saatlerinde devam edecek.

Uzmanlar, arefe günü yarım gün işlem yapılacak olması nedeniyle yatırımcıların emirlerini erken saatlerde planlaması ve düşük likidite ihtimalini göz önünde bulundurması gerektiğini belirtiyor.