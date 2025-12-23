Trend Galeri Trend Ekonomi Asgari ücret 2026 zammı ile SED belli oldu! İşsizlik, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için son hesap

Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca çevrildi. Komisyon bugün üçüncü kez bir araya gelmesinin ardından asgari ücrete verilen zam oranı yüzde 27 olarak açıklandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde yapılacak artış merak konusu oldu. Asgari ücret ile işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı gibi kalemlere de zam yapılacak. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:12
Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının adından asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Gözler aynı oranda zamlanacak işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı gibi kalemlerde yaşanacak değişime çevrildi.

Asgari ücret ile zamlanacak 9 kalemde hesaplamalar netleşti. İşte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için güncel hesaplama...

ASGARİ ÜCRET İLE ZAMLANACAK KALEMLER

Yeni asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil işsizlik ödeneğinden kıdem ve ihbar tazminatına, stajyer maaşlarından 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığına kadar birçok sosyal ekonomik destek ödemesini de etkileyecek.

CEPTEKİ ZAM HESABI

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık zam oranlarına göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Bu oran asgari ücret ile zamlanacak kalemler için cepte görülüyor.

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu.

Bazı kalemler ise memur aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Memur katsayısı için 1,30, 1,35 ve 1,40 oranları öne çıkıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Ödeme tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i arasında belirleniyor.

İşsizlik maaşı 2025'te

En düşük: 10.323 TL

En yüksek: 20.804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete gelen yüzde 27'lik zam sonrası

En düşük işsizlik maaşı:

%27 zam → 13.110,21 TL

En yüksek işsizlik maaşı ise

%27 zam → 24.964,8

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI

Asgari ücretle çalışan bir kişi, her bir yıl için brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan zam, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda zamlanıyor.

Kıdem tazminatının tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Temmuz ayındaki memur maaşı artışıyla tavan 53.919 TL olmuştu. Kasım ayı memur maaş katsayısı dikkate alındığında, kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 74.155 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Halen 25.808 TL olan kıdem tazminatı,

%27 zamla birlikte 32.726,16 TL

İHBAR TAZMİNATI DA YÜKSELECEK

Asgari ücret artışıyla birlikte ihbar tazminatı tutarları da artacak.

%27 zam sonrası

0–6 ay (2 hafta): 10.223 TL → 12.983,21 TL

6 ay–1,5 yıl (4 hafta): 20.446 TL → 25.946,42 TL

1,5–3 yıl (6 hafta): 30.670 TL → 38,950,9 TL

3 yıl üzeri (8 hafta): 40.893 TL → 51.936,51TL

DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ

Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Yeni asgari ücrete göre, doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 82,948 TL'ye yükseldi.

AYAKTA VE YATARAK TEDAVİDE GÜNLÜK RAPOR PARASI

Sigortalı kişi yatarak tedavi edilecekse günlük kazandığı brüt ücretinin yarısı SGK tarafından ödeniyor. Ayakta tedavi durumunda bu ödenek günlük brüt ücretin 3'te 2'si kadar oluyor. Asgari ücretle çalışan birinin iş göremezlik raporu için alacağı rapor parası, 2025 yılı için ayakta tedavide günlük 577,88 TL olurken yatarak tedavide ise 433,41 TL tutarında.

Günlük rapor parası, ayakta tedavide 734,40 TL'ye yatarak tedavide ise 549,40 TL'ye yükseldi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER ARTACAK

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme, yüzde 27 zamla birlikte 16.398 TL'ye çıkacak.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı ortalama 6.843,40 lira seviyesine çıkacak.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA

Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den 5381 TL, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 8.086 TL, 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5464,81

İşte kalem kalem ayrıntılı tablo...