Asgari ücret 2026 zammı ile SED belli oldu! İşsizlik, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı için son hesap

CEPTEKİ ZAM HESABI

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık zam oranlarına göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Bu oran asgari ücret ile zamlanacak kalemler için cepte görülüyor.

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.