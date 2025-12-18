Trend Galeri Trend Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAM! Yeni yılda yüzde 20, 25, 28, 30, 35 ve 40 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak?

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı gerçekleşirken yeni taban ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri belirleyici olacak. Kulislerde konuşulan bilgilere göre masada 6 farklı zam senaryosu bulunuyor. Mevcut asgari ücrete yüzde 20, 25, 28.5, 30, 35 ve 40 oranlarında artış yapılması ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam oranlarına göre öne çıkan senaryolar…

Giriş Tarihi: 18.12.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 07:33
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle bir hafta arayla toplanarak süreci hızla ilerletmektedir. İlk toplantının 12 Aralık Cuma günü yapılmasının ardından, ikinci toplantının tarihi 18 Aralık Perşembe olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

28.933 TL RAKAMI GÜNDEMDE

Peki asgari ücret yıl sonunda hangi seviyeye ulaşabilir? Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 civarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak kaydedildi. Bu oran esas alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde, mevcut ücretin yaklaşık 28 bin 933 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANI

2026 yılı asgari ücret zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. AK Parti kulislerinde asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak, 6 bin 631 TL'lik artışla 28 bin 735 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.

MASADAKİ DİĞER ZAM ORANLARI

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.