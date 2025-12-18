ASGARİ ÜCRET ZAM! Yeni yılda yüzde 20, 25, 28, 30, 35 ve 40 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak?

2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı gerçekleşirken yeni taban ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri belirleyici olacak. Kulislerde konuşulan bilgilere göre masada 6 farklı zam senaryosu bulunuyor. Mevcut asgari ücrete yüzde 20, 25, 28.5, 30, 35 ve 40 oranlarında artış yapılması ihtimalleri değerlendiriliyor. Peki Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam oranlarına göre öne çıkan senaryolar…