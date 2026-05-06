Asgari ücretliler dahil tüm çalışanlar 4,5 günde en az 5.505 TL kazanacak

Ramazan Bayramı'nda 3,5 gün çalışarak en az 4 bin 954 TL'yi cebe koyan asgari ücretliler dahil tüm çalışanlar, Kurban Bayramı mesaisinde maaşlarına ek ne kadar kazanacağını merak ediyor. Kurban Bayramı 9 güne çıkmasıyla bayram mesaisi de 4,5 güne yükseldi. Böylelikle asgari ücretliler dahil tüm çalışanlara 4,5 günde en az 5.505 TL kazanma imkanı doğdu. Peki bayram mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretten brüt 100.000 TL maaş alanlara kadar kim ne kadar bayram mesaisi alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 10:37
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 9 günlük tatil müjdesi geldi. Tatil sürecinin 1.5 gün idari izinle 9 güne uzatılması kamu çalışanları kadar özel sektör çalışanlarını da etkiliyor.

Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olsa da bayram boyunca mesai yapanlar 4,5 günde en az 5.505 TL kazanma fırsatı bulacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜNLÜK TATİLDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bu yıl arife günü 26 Mayıs, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Memurlar, devlet dairelerinde görev yapan personel ile belediye çalışanlarının 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarının toplamda 9 günlük bir tatil imkanına kavuşacak.

Özel sektör çalışanları için ise tatil sürecinin 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (arefe günü) başlayacağı ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Buna göre özel sektör çalışanları yaklaşık 5,5 günlük bir tatil yapabilecek.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.

Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN BAYRAM MESAİSİ HESABI

2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanıyor.

Bayram mesaisi, normal günlük ücretin iki katı olarak ödendiği için, bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyeye ek olarak 1.101 TL bayram mesaisi ödeniyor.

Kurban Bayramı 1.5 gün idari izin de dahil edildiğinde toplam 4,5 günlük resmi tatil söz konusu olacak. Bayram boyunca çalışan asgari ücretli bir personel, tam maaşının yanı sıra 5.505 TL ek ödeme alabilecek. Toplamda ise ay sonu 39.636,00 TL maaş alacak.

Aylık brüt ücret 33.030 TL
Günlük ücret 1.101 TL
4,5 günlük ek ödeme 4.954,50 TL
Cumartesi için ek ödeme (%50 zamlı) 1.651,50 TL
Toplam 5.505 TL
Toplam brüt kazanç 39.636,00 TL
İşte brüt maaşı 35.000 TL'den 100.000 TL olanlar için ayrıntılı hesaplama:

Brüt Maaş Günlük Ücret Resmi Tatil Ek Ödeme Cumartesi Ek Ödeme Toplam Brüt Tahmini net maaş
35.000 TL 1.166,67 TL 5.250 TL 1.750 TL 42.000 TL 33.600 TL
40.000 TL 1.333,33 TL 6.000 TL 2.000 TL 48.000 TL 38.400 TL
45.000 TL 1.500 TL 6.750 TL 2.250 TL 54.000 TL 43.200 TL
50.000 TL 1.666,67 TL 7.500 TL 2.500 TL 60.000 TL 48.000 TL
55.000 TL 1.833,33 TL 8.250 TL 2.750 TL 66.000 TL 52.800 TL
60.000 TL 2.000 TL 9.000 TL 3.000 TL 72.000 TL 57.600 TL
65.000 TL 2.166,67 TL 9.750 TL 3.250 TL 78.000 TL 62.400 TL
70.000 TL 2.333,33 TL 10.500 TL 3.500 TL 84.000 TL 67.200 TL
75.000 TL 2.500 TL 11.250 TL 3.750 TL 90.000 TL 72.000 TL
80.000 TL 2.666,67 TL 12.000 TL 4.000 TL 96.000 TL 76.800 TL
85.000 TL 2.833,33 TL 12.750 TL 4.250 TL 102.000 TL 81.600 TL
90.000 TL 3.000 TL 13.500 TL 4.500 TL 108.000 TL 86.400 TL
95.000 TL 3.166,67 TL 14.250 TL 4.750 TL 114.000 TL 91.200 TL
100.000 TL 3.333,33 TL 15.000 TL 5.000 TL 120.000 TL 96.000 TL
