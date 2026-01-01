ATM para işlemlerinde zorunluluk başladı! Onay gelmezse artık EFT ve havale yapılamayacak

HANGİ AÇIKLAMALAR KABUL EDİLECEK?

Para transferi için hangi açıklamalar kabul edileceği ise merak konusu oldu. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi yapacak olan müşterilerinin transfer sırasında işlemi ne için yaptıklarını beyan edecekleri başlıkları oluşturacak.