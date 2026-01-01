ATM para işlemlerinde zorunluluk başladı! Onay gelmezse artık EFT ve havale yapılamayacak
Bankada parası olan herkes için yeni dönem 2026 itibarıyla başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yeni düzenlemesiyle para transferi (EFT-havale) işlemleri sıkı takibe alınıyor. Yeni kural sadece mobil bankacılık, internet bankacılığı değil ve ATM üzerinden yapılacak işlemlerde de zorunlu olacak. 200 bin TL ve üzeri para transferi yapacaklar, işlem öncesi açıklama ve uyarı ekranıyla karşılaşacak. Sistem tarafından onay gelmezse işlem iptal edilecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:36