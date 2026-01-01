Trend Galeri Trend Ekonomi ATM para işlemlerinde zorunluluk başladı! Onay gelmezse artık EFT ve havale yapılamayacak

ATM para işlemlerinde zorunluluk başladı! Onay gelmezse artık EFT ve havale yapılamayacak

Bankada parası olan herkes için yeni dönem 2026 itibarıyla başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yeni düzenlemesiyle para transferi (EFT-havale) işlemleri sıkı takibe alınıyor. Yeni kural sadece mobil bankacılık, internet bankacılığı değil ve ATM üzerinden yapılacak işlemlerde de zorunlu olacak. 200 bin TL ve üzeri para transferi yapacaklar, işlem öncesi açıklama ve uyarı ekranıyla karşılaşacak. Sistem tarafından onay gelmezse işlem iptal edilecek. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:36
Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenleme 2026 yılıyla birlikte devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık ve kara para aklama gibi riskleri azaltmak amacıyla aldığı karar 1 Ocak 2026 ile resmen başladı.

Yeni dönem, sadece mobil ve internet bankacılığında değil, ATM'lerde de geçerli olacak. İşte yeni yılda para transferine ilişkin tüm ayrıntılar...

EFT'DE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI

MASAK tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre gün içinde yapılacak 200 bin TL ve üzeri para transfer işlemlerinde açıklama zorunluluğu geldi. Kullanıcılar, artık limitin üzerinde yapacakları her yeni işlemde para transferinin gerekçesini açıklayan bir metin yazmak zorunda.

ATM'LERDE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Yeni uygulama sadece mobil ve internet bankacılığını kapsamıyor. ATM kanalı üzerinden yapılacak 200 bin TL ve üzeri para transferi işleminde de vatandaş uyarılacak.

ATM'lere kart girişi yapıldıktan sonra işlem öncesi bilgilendirme ekranı çıkacak. Kullanıcılardan para transferinin gerekçesini açıklayan bir metin talep edilecek.

2 MİLYON TL'NİN ÜZERİNE AÇIKLAMA YETMEYECEK

2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise sadece açıklama yazmak yeterli olmayacak. Bu aşamada para transferi için form doldurma zorunlu olacak. Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda vatandaşlar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

ONAY GELMEZSE İZİN YOK

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

HANGİ AÇIKLAMALAR KABUL EDİLECEK?

Para transferi için hangi açıklamalar kabul edileceği ise merak konusu oldu. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi yapacak olan müşterilerinin transfer sırasında işlemi ne için yaptıklarını beyan edecekleri başlıkları oluşturacak.

Bu başlıklar;

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme/borç ödeme

Vergi/resim/harç ödemesi

Tazminat/sigorta ödemesi

Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi

Sağlık ödemesi

Hediye/bağış/yardım

Kripto/dijital varlık

Şans oyunları/bahis ödemesi

Eğlence/sosyal medya ödemesi olarak listede yer alacak.

Yapılacak para transferi işlemi yukarıdaki başlıklardan hiçbirine uyum sağlamıyorsa "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilecek.

Açıklama kısmına "ödeme, para, borç" gibi ifadeler kabul edilmeyecek.