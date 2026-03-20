Avrupa’da gaz krizi! Fiyatlar üç yılın zirvesine çıktı

Orta Doğu'da devam eden savaş enerji tesislerine sıçrayınca küresel piyasalar alarm verdi. İsrail'in İran'daki Güney Pars sahası ve Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisini hedef almasının ardından Tahran yönetiminin de Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni vurmasıyla dünyanın en kritik LNG merkezlerinden biri devre dışı kaldı. Dün de Suudi Arabistan'da ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'ya ait Samref rafinerisine insansız hava aracı (İHA) düştü. Kuveyt'te de Mina Abdullah ve Mina el-Ahmedi rafinerilerindeki iki işletme ünitesinde İHA saldırısıyla yangın çıktı. Yangınlar kısa sürede söndürüldü. Ancak Orta Doğu'da petrol ve doğalgaz tesislerine yönelik saldırıların artacağına yönelik beklentiler enerji fiyatlarını yükseltti.

PETROLDE YÜKSELİŞE DEVAM

Saldırıların ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda güne yüzde 8.4 yükselişle 116 doları geçerek başladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96.41 dolardan alıcı buldu. Enerji fiyatları, dünyadaki petrol ve LNG'nin beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğinin İran saldırı tehdidiyle neredeyse durma noktasına gelmesinden bu yana zaten artmıştı. Ancak analistler, sadece depolama depoları ve ulaşımın değil, enerji üretim tesislerinin hedef alınmasının farklı bir ölçekte olduğunu söyledi.