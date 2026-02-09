Bağkur’luya 5 yıl erken emeklilik! 1800 günlük avantaj: Yaş şartına dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu sistemindeki mevcut duruma göre Bağkurlunun emekli olması için aranan gün sayısı 9000. Ancak onlarca Bağkurlu prim günlerinin SSK'lılar gibi 7200 gün olmasını talep ediyor. Konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması halinde SSK'lılar ile Bağkurluların emeklilik günleri eşitlenecek, Bağkurlular da 7200 gün şartına tabi olacak.