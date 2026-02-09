Trend Galeri Trend Ekonomi Bağkur'luya 5 yıl erken emeklilik! 1800 günlük avantaj: Yaş şartına dikkat

Emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçmesi beklenirken SSK Bağkur emeklileri arasındaki prim günü eşitlemesi yeniden gündeme geldi. Mevcut sistemde Bağkur'lunun emekli olması için gereken gün sayısı 9000. Yeni bir düzenleme yapılması halinde bu sürenin 7.200 güne düşürülmesi bekleniyor. Bu durumda Bağkur emeklilerine 5 yıl erken emekli olma kapısı açılacak. Peki, SSK Bağkur prim eşitleme nasıl yapılacak? İşte merak edilenler…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2026 09:10
Sosyal Güvenlik Kurumu sistemindeki mevcut duruma göre Bağkurlunun emekli olması için aranan gün sayısı 9000. Ancak onlarca Bağkurlu prim günlerinin SSK'lılar gibi 7200 gün olmasını talep ediyor. Konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması halinde SSK'lılar ile Bağkurluların emeklilik günleri eşitlenecek, Bağkurlular da 7200 gün şartına tabi olacak.

5 YIL DAHA AZ PRİM ÖDEME FIRSATI

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde en çok yararlanacak olanlar Bağkura tabi olan küçük esnaf olacak. Bağkurlunun emekli olması için gereken 9000 gün sayısı 7200 güne kadar düşecek. Böylece 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkânı elde ederek erken emekli olabilecek.

Bağkur'lular için gün şartı 8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kadın ve erkeklerde 25 yıl olarak hesaplandı. Bu da yaklaşık 9000 güne denk geliyor. Yaş ise kadınlarda 58 erkek sigortalılarda 60 olarak uygulanıyor.

Öte yandan düzenlemenin hayata geçmesi halinde 7200 prim gününü tamamlamaları halinde yasaya göre belirlenen yaş şartını sağlamaları gerekiyor. 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olan kadın ve erkekler için 9000 gün şartı devam edecek. 1.800 günlük indirim yapılması halinde 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Her iki durumda da yaş şartı aranacak.

3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

Kadınlarda yaş şartı şartları sağlama tarihlerine göre kademeli olarak artabiliyor. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında olanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor.

23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 57 yaşında , 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.