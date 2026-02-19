Trend Galeri Trend Ekonomi Bakanlık duyurdu: İki masanın satışı yasaklandı

Bakanlık duyurdu: İki masanın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Tayga markalı iki masanın sağlıksız ve güvensiz olduğunu belirleyerek satışını yasakladı ve piyasadan toplattı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2026 12:16
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla sağlık riski taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, piyasada denetlenen ürünler arasında Tayga markalı camlı bir masanın kullanımının sağlıksız ve tehlikeli olduğu tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu tespit doğrultusunda, söz konusu ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, aynı zamanda Tayga markalı ahşap bir masanın da kullanımının yaralanma riski nedeniyle tehlikeli olduğunu tespit etti.

Söz konusu masanın tehlikesinin tespiti doğrultusunda, ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri sonucu belirlenen güvensiz ürünler, sistem üzerinden ilan edilmeye devam ediyor.