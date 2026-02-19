Trend Galeri Trend Ekonomi Bakanlık duyurdu: İki masanın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Tayga markalı iki masanın sağlıksız ve güvensiz olduğunu belirleyerek satışını yasakladı ve piyasadan toplattı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.02.2026 12:16