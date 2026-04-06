Trend Galeri Trend Ekonomi Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğinde denetimleri sıkı tuttu, "güvenilir olmayan" ürünlere 3 ayda toplam 4,4 milyon TL ceza kesildi. Peki çocuklar için masum görünen oyuncaklar hangi tehlikeleri barındırıyor? Riskler tek tek incelendi... Bakanlık ebeveynleri uyardı: Oyuncak seçerken nelere dikkat edilmeli? Kırtasiye ürünlerinde "merdiven altı" riski ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2026 12:54
Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı; yılın ilk 3 ayında çocuk, oyuncak, kırtasiye ve mobilya başta olmak üzere 2 bin 104 parti ürünü denetledi. Denetimlerde güvensiz ve uygunsuz ürünler tespit edilirken, toplam 4,4 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

PİYASAYA SUNULAN HER ÜRÜN DENETİMDEN GEÇİYOR

Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevrenin korunması ve tüketici hakları açısından belirlenen asgari güvenlik şartlarını karşılaması gerekiyor. Normal kullanım koşullarında risk oluşturmayan ya da kabul edilebilir seviyede risk taşıyan ve temel güvenlik gerekliliklerini sağlayan ürünler "güvenli" kabul ediliyor.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

SORUMLULUK ÜRETİCİDE

Bir ürünün güvenli şekilde piyasaya sunulmasından üretici, yetkili temsilci ya da ithalatçı sorumlu tutuluyor. Bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği ise Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle kontrol ediliyor.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

İLK 3 AYDA 2 BİNİ AŞKIN ÜRÜN İNCELENDİ

Bakanlık, bu yılın ilk çeyreğinde tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, çocuk bakım ürünleri ve mobilya gibi birçok kategoride toplam 2 bin 104 parti ürünü denetledi. Yapılan incelemelerde 9 parti ürünün güvensiz olduğu, 21 parti ürünün ise mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

MİLYONLUK CEZALAR KESİLDİ

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, yalnızca yılın ilk üç ayında 4,4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Geçen yıl ise 6 bin 189 parti ürün denetlenmiş, 50 parti ürün güvensiz, 121 parti ürün uygunsuz bulunmuş ve toplamda 48,6 milyon lira ceza kesilmişti.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

RİSKLİ ÜRÜNLER PİYASADAN KALDIRILIYOR

Mevzuata aykırı ve tüketici açısından risk oluşturan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor. Bu ürünler için toplatma kararı alınırken, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla da kamuoyuna duyuru yapılıyor.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

GÜVENSİZ ÜRÜNLER TEK TEK İLAN EDİLİYOR

Türkiye'de denetim yapan yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz olduğu belirlenen ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanıyor. Platformda yer alan bildirimler yalnızca ilgili ürüne ilişkin tespitleri içerirken, üretici firmanın diğer ürünlerini kapsamıyor. Tüketiciler, sistem üzerinden ürünlerin neden güvensiz bulunduğunu detaylarıyla inceleyebiliyor.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Son yayımlanan güvensiz ürün listelerinde özellikle çocuklara yönelik ürünlerin yoğunlukta olması dikkat çekti. Son 10 bildirimden 6'sını boya kalemleri, boya malzemeleri, çocuk giyim ürünleri, pelüş oyuncaklar ve parmak boyalar oluşturdu. Bu ürün gruplarını mobilya ve lavabo açıcı gibi ürünler takip etti.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

GÜVENSİZLİK NEDENLERİ TEK TEK AÇIKLANDI

Denetimlerde çocuk giyim ürünlerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Pelüş oyuncaklarda ise fitalat içeriği ve küçük parçalar nedeniyle boğulma riski bulunduğu belirlendi. Parmak boyalarda da küçük parça içermesi nedeniyle risk oluştuğu ifade edildi.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

OYUNCAK SEÇİMİNDE HAYATİ UYARILAR

Bakanlık, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Oyuncak alırken "CE" işareti bulunmasına dikkat edilmesi, ürünün çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine uygun olması ve üzerindeki uyarıların mutlaka incelenmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca keskin kenarlı, küçük parçalı ya da sıkışma riski barındıran oyuncaklardan uzak durulması öneriliyor.

Bakanlık uyardı: Pelüş oyuncaklar, boya kalemleri, kırtasiye ürünleri...3 ayda 4,4 milyon ceza

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE "MERDİVEN ALTI" RİSKİ

Yetkililer, kırtasiye alışverişinde üretici ve ithalatçı bilgileri açıkça yer almayan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Halk arasında "merdiven altı" olarak bilinen, markasız ve kaynağı belirsiz ürünlerin ciddi riskler taşıyabileceği vurgulanıyor.