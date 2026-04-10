Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı görsel ve ifadeler yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı görsel ve ifadeler yasaklandı
Gıda etiketleme yönetmeliğinde yapılan revizyonla; yanıltıcı ifadeler, gerçeği yansıtmayan görseller ve çocukları olumsuz etkileyebilecek ambalajlar yasaklandı. Buna göre 'yüzde 100 doğal', 'en doğal', 'hakiki' gibi abartılı ifadelerin kullanımı kaldırıldı. 'Günlük' ifadesi raf ömrü 24 saat olan ürünlerde kullanılabilecek. Ambalajlı ürünlerde 'taze sıkılmış', 'fırından taze' gibi ifadeler yasaklandı. Ne zaman uygulamaya koyulacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.04.2026 15:36