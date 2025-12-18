Bankalar Yarışa Girdi, Konut Kredisi Faizleri Yılın En Düşük Seviyesinde! İşte %2,49’dan Başlayan Oranlar

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan keskin düşüş sonrası en avantajlı oranlar belli oldu. Faizler dip yaparken bankalar fırsatı yakalamak isteyenler için düğmeye bastı. İşte konut kredisinde en düşük faiz oranı veren bankalar;

Giriş Tarihi: 18.12.2025 17:29
Merkez Bankası'nın faiz hamleleri sonrası bankalar konut kredisi faizlerini peş peşe aşağı çekti. Kamu ve özel bankalar en uygun teklifi sunmak için birbiriyle yarışırken, oranlar yılın en düşük seviyelerini gördü. Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor, 120 ay vadede aylık taksitler ne kadar düştü? İşte ev alacakların elini çabuk tutmasını sağlayacak banka banka güncel liste!

A Haber ekranlarında konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç, konut kredilerinde son durumu açıkladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 39.50'den yüzde 38'e çektiğini hatırlatan Genç, bu kararın piyasaya yansımasını değerlendirdi ve bu faiz oranlarındaki düşüşün devam edeceğini de sözlerine ekledi.

TCMB faiz kararının ardından Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekti.

Ziraat Bankası ile Alternatif Bank arasında aylık 3.605 TL, toplamda ise tam 455.300 TL fark var!

1 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Kaç TL Oldu?

Genç 1 milyon TL'lik konut kredisi için örnek ödeme tablosunu da açıkladı:

"Örneğin, daha önce yüzde 2.65 oran kullandıran bir kamu bankasında 1 milyon liralık, 120 ay (10 yıl) vadeli kredinin aylık taksit tutarı 27.700,65 TL iken, toplam geri ödemesi 3.354.838 TL idi. Yüzde 2.75 oranla kredi veren özel bir bankanın ise aylık taksit tutarı yaklaşık 33.000 TL, toplam geri ödemesi ise 4 milyon TL civarında seyrediyordu. Katılım bankalarının da oranları düşmeye başladı."

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

5 - Alternatif Bank

• Faiz Oranı: % 2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)

• Faiz Oranı: % 2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

3- Vakıf Katılım

• Faiz Oranı: % 2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

2- Halkbank

• Faiz Oranı: % 2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.394.759,00 TL

1 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

1 Milyon TL Konut Kredisi Banka Banka Ödeme Tablosu (120 Ay Vade)

Sıra Banka Adı Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme
1 Ziraat Bankası %2,49 26.273,20 TL 3.152.784 TL
2 Halkbank %2,69 28.060,70 TL 3.394.759 TL
3 Vakıf Katılım %2,74 28.512,47 TL 3.453.846 TL
4 TEB %2,85 29.512,73 TL 3.567.804 TL
5 Alternatif Bank %2,89 29.878,54 TL 3.608.084 TL