Bankalar Yarışa Girdi, Konut Kredisi Faizleri Yılın En Düşük Seviyesinde! İşte %2,49’dan Başlayan Oranlar

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan keskin düşüş sonrası en avantajlı oranlar belli oldu. Faizler dip yaparken bankalar fırsatı yakalamak isteyenler için düğmeye bastı. İşte konut kredisinde en düşük faiz oranı veren bankalar;
1 Milyon TL Konut Kredisi Banka Banka Ödeme Tablosu (120 Ay Vade)
|Sıra
|Banka Adı
|Faiz Oranı
|Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1
|Ziraat Bankası
|%2,49
|26.273,20 TL
|3.152.784 TL
|2
|Halkbank
|%2,69
|28.060,70 TL
|3.394.759 TL
|3
|Vakıf Katılım
|%2,74
|28.512,47 TL
|3.453.846 TL
|4
|TEB
|%2,85
|29.512,73 TL
|3.567.804 TL
|5
|Alternatif Bank
|%2,89
|29.878,54 TL
|3.608.084 TL