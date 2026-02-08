Bankalardan çarpıcı karar! Bu kişilerin kredi notu da kredi çekme ihtimali de düşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" uyarısının ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçerek mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para aktarılan sekmelerini kaldırdı. Ayrıca şans oyunu sitelerine para aktaran kişilerin kredi notlarıyla ilgili çarpıcı bir karara imza atıldı.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 10:17