Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL'ye yükseldi!

Bankalar faizsiz kredi limitlerini yükseltti. Yeni müşterilere 140 bin TL'ye kadar 0 faizli finansman fırsatı sunuluyor. İşte bankalar ve faizsiz kredi kampanyaları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2026 13:51
Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

Portföyünü genişletmek isteyen bankalar, müşterilerine sundukları faizsiz kredi fırsatlarını artırdı.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

Orta Doğu'daki gerilim sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakarak faiz indirim döngüsüne son vermişti.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

Merkez Bankası'nın kararı sonrası uzmanlar, sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini belirterek, nisan ayında alınacak yeni kararların mart ayı enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını vurgulamıştı.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

Bu süreçte finansman ihtiyacını karşılamak isteyenler, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına yöneldi. Geçtiğimiz aylarda 100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlayan bankalar, limitlerini güncelleyerek 140 bin TL'ye kadar çıkardı.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

İŞTE BANKALARIN NİSAN AYI FAİZSİZ KREDİ LİMİTLERİ VE GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ....

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

İŞ BANKASI

Yeni müşterilere 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Ayrıca 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap limiti ile toplamda 55 bin TL'ye kadar finansman imkanı sağlanıyor.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

QNB

Yeni müşteriler için 3 ay vadeli %0 faizli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sunarak toplam 85 bin TL'lik finansman sağlıyor.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel 40 bin TL finansman ve 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamalarını 6 taksit vade farksız ödeme seçeneği sunuyor. Böylece toplamda 140 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlanmış oluyor.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

AKBANK

Yeni müşterilere %0 faizle 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans sunuyor. Ayrıca 12 ay vadeli 45 bin TL kredi imkanıyla toplamda 70 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlıyor.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

DENİZBANK

3 ay vadeli 65 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile yeni müşterilere toplam 90 bin TL finansman sunuyor.