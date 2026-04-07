Bankalardan faizsiz kredi kampanyaları: Limit 140 bin TL’ye yükseldi!

Portföyünü genişletmek isteyen bankalar, müşterilerine sundukları faizsiz kredi fırsatlarını artırdı. Orta Doğu'daki gerilim sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakarak faiz indirim döngüsüne son vermişti. Merkez Bankası'nın kararı sonrası uzmanlar, sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceğini belirterek, nisan ayında alınacak yeni kararların mart ayı enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını vurgulamıştı. Bu süreçte finansman ihtiyacını karşılamak isteyenler, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına yöneldi. Geçtiğimiz aylarda 100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlayan bankalar, limitlerini güncelleyerek 140 bin TL'ye kadar çıkardı. İŞTE BANKALARIN NİSAN AYI FAİZSİZ KREDİ LİMİTLERİ VE GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ.... İŞ BANKASI Yeni müşterilere 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Ayrıca 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap limiti ile toplamda 55 bin TL'ye kadar finansman imkanı sağlanıyor. QNB Yeni müşteriler için 3 ay vadeli %0 faizli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sunarak toplam 85 bin TL'lik finansman sağlıyor. ALBARAKA Yeni müşterilere özel 40 bin TL finansman ve 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamalarını 6 taksit vade farksız ödeme seçeneği sunuyor. Böylece toplamda 140 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlanmış oluyor. AKBANK Yeni müşterilere %0 faizle 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans sunuyor. Ayrıca 12 ay vadeli 45 bin TL kredi imkanıyla toplamda 70 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlıyor. DENİZBANK 3 ay vadeli 65 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile yeni müşterilere toplam 90 bin TL finansman sunuyor.