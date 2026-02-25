Trend
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çiftçiye 400.000 TL... İşte %100’e varan faiz indirimli kredinin detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik hazırladığı tarımsal kredilerde yeni dönem paketlerini duyurdu. Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kredilerden yararlanma şartları belirlendi. İşte sera, hayvancılık ve küçükbaş üretim gibi alanlarda yüzde 100 varan faiz indirimli kredilerin detayları...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 07:23