Trend Galeri Trend Ekonomi BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 SON DAKİKA: SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Bayram ikramiyesi 2026 ne zaman yatacak? Emekli zammı için oranların belli olmasının ardından milyonlarca SSK Bağkur emeklisi bayram ikramiyelerine yapılacak zammı merak etmeye başladı. Kulislerde emekliye verilecek ikramiyelerle ilgili rakamın konuşulduğu öğrenildi. 20,21, 22 Mart tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ön plana çıkan rakam…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:17
SSK Bağkur emekli zammı için 2026 yılında geçerli olacak olan oran yüzde 12,19 oldu. Bayram ikramiyesi için yapılacak zam da merak ediliyor. Emekli ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam belli oldu. İşte emeklinin Ramazan Bayramı'nda alacağı ikramiye zammı…

BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek olan ikramiye tutarına yapılacak zam şimdiden merak edilmeye başlandı. Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde. Bayram ikramiyelerine yüzde 18,48 zam yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak.

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
Öte yandan 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında bir rakamında ikramiye olabileceği konuşuluyor. Ancak 5 bin TL'nin ağırlıklı olduğu belirtiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Normal şartlarda emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alacak.

SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.