Bayram tatilinde özel sektör detayı! Her çalışan 9 gün izinli olmayacak...İşte bayramda çalışanların ek mesai ücretleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜNLÜK TATİLDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bu yıl arife günü 26 Mayıs, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Memurlar, devlet dairelerinde görev yapan personel ile belediye çalışanlarının 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarının toplamda 9 günlük bir tatil imkanına kavuşacak.

Özel sektör çalışanları için ise tatil sürecinin 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (arefe günü) başlayacağı ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Buna göre özel sektör çalışanları yaklaşık 5,5 günlük bir tatil yapabilecek.