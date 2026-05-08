Bayram tatilinde özel sektör detayı! Her çalışan 9 gün izinli olmayacak...İşte bayramda çalışanların ek mesai ücretleri

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken milyonlarca çalışan izin planlarını yapmaya başladı. Ancak bayram sürecinde çalışma düzeni, izin uygulaması ve ek ücret konusunda merak edilen birçok ayrıntı bulunuyor. Uzmandan gelen son açıklamalar ise özellikle özel sektör çalışanlarının sorularını cevaplayacak nitelikte…İşte özel sektör çalışanları bayram boyunca kaç TL ek ücret alabilecek?

Giriş Tarihi: 08.05.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 10:03
Kurban Bayramı öncesi gözler tatil sürecine çevrilirken, özel sektör çalışanlarını ilgilendiren önemli detaylar gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bayram dönemindeki izin uygulamaları, çalışma şartları ve ücretlendirme sistemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL SEKTÖRDE 9 GÜN OTOMATİK DEĞİL

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özel sektör çalışanlarının bu süreden doğrudan faydalanamayacağı belirtildi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut uygulamada özel sektör çalışanları için fiili bayram tatilinin 4,5 gün olduğunu ifade etti.

İŞVEREN İSTERSE İZİN UZATILABİLECEK

Karakaş'ın açıklamalarına göre özel sektörde işverenin uygun görmesi halinde çalışanlara 9 günlük tatil verilebilecek. Bunun yanında çalışanların aradaki günleri yıllık izinlerinden kullanabileceği ya da İş Kanunu'nda yer alan telafi çalışması uygulamasının devreye alınabileceği aktarıldı.

TELAFİ ÇALIŞMASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İsa Karakaş, "Telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ŞARTI SÖZLEŞMEYE BAĞLI

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğunun iş sözleşmesine göre değiştiği vurgulandı. Eğer iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışılacağına ilişkin hüküm bulunuyorsa çalışanların görev yapmasının zorunlu olacağı ifade edildi. Böyle bir hüküm bulunmayan durumlarda ise işverenin çalışanı bayramda çalışmaya zorlayamayacağı kaydedildi.

BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE İLAVE ÜCRET

Bayram dönemindeki ücretlendirme hakkında da açıklamalarda bulunan Karakaş, bayramda çalışan işçilerin ilave yevmiye hakkı bulunduğunu söyledi. 4,5 günlük bayram tatili nedeniyle çalışanlara ek ücret ödeneceğini belirten Karakaş, tam çalışan bir işçinin mayıs ayındaki kazancına ilişkin örnek hesaplama da paylaştı.

ASGARİ ÜCRETLİYE EK ÖDEME HESABI

Ücretler üzerinden örnek veren Karakaş, "İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak eğer yevmiyeli olarak çalışıyorsa mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618,43 TL ilave maaşlı almış olacak" ifadelerini kullandı.

Günlük ücretin nasıl hesaplandığı, maaşlara göre değişen ek kazanç tutarları, özel sektör çalışanlarının sahip olduğu haklar ve hafta sonu ücretlerindeki değişikliklere dair tüm detaylar haberin devamında...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 9 günlük tatil müjdesi geldi. Tatil sürecinin 1.5 gün idari izinle 9 güne uzatılması kamu çalışanları kadar özel sektör çalışanlarını da etkiliyor.

Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olsa da bayram boyunca mesai yapanlar 4,5 günde en az 5.505 TL kazanma fırsatı bulacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜNLÜK TATİLDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bu yıl arife günü 26 Mayıs, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Memurlar, devlet dairelerinde görev yapan personel ile belediye çalışanlarının 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarının toplamda 9 günlük bir tatil imkanına kavuşacak.

Özel sektör çalışanları için ise tatil sürecinin 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra (arefe günü) başlayacağı ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Buna göre özel sektör çalışanları yaklaşık 5,5 günlük bir tatil yapabilecek.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.

Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN BAYRAM MESAİSİ HESABI

2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanıyor.

Bayram mesaisi, normal günlük ücretin iki katı olarak ödendiği için, bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyeye ek olarak 1.101 TL bayram mesaisi ödeniyor.

Kurban Bayramı 1.5 gün idari izin de dahil edildiğinde toplam 4,5 günlük resmi tatil söz konusu olacak. Bayram boyunca çalışan asgari ücretli bir personel, tam maaşının yanı sıra 5.505 TL ek ödeme alabilecek. Toplamda ise ay sonu 39.636,00 TL maaş alacak.

Aylık brüt ücret 33.030 TL
Günlük ücret 1.101 TL
4,5 günlük ek ödeme 4.954,50 TL
Cumartesi için ek ödeme (%50 zamlı) 1.651,50 TL
Toplam 5.505 TL
Toplam brüt kazanç 39.636,00 TL
İşte brüt maaşı 35.000 TL'den 100.000 TL olanlar için ayrıntılı hesaplama:

35.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 1.166,67 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 5.250 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 1.750 TL
  • Toplam brüt: 42.000 TL
  • Net (yaklaşık): 33.600 TL
40.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 1.333,33 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 6.000 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.000 TL
  • Toplam brüt: 48.000 TL
  • Net (yaklaşık): 38.400 TL
45.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 1.500 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 6.750 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.250 TL
  • Toplam brüt: 54.000 TL
  • Net (yaklaşık): 43.200 TL
50.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 1.666,67 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 7.500 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.500 TL
  • Toplam brüt: 60.000 TL
  • Net (yaklaşık): 48.000 TL
55.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 1.833,33 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 8.250 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.750 TL
  • Toplam brüt: 66.000 TL
  • Net (yaklaşık): 52.800 TL
60.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 2.000 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 9.000 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.000 TL
  • Toplam brüt: 72.000 TL
  • Net (yaklaşık): 57.600 TL
65.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 2.166,67 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 9.750 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.250 TL
  • Toplam brüt: 78.000 TL
  • Net (yaklaşık): 62.400 TL
70.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 2.333,33 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 10.500 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.500 TL
  • Toplam brüt: 84.000 TL
  • Net (yaklaşık): 67.200 TL
75.000 TL brüt maaş

  • Günlük ücret: 2.500 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 11.250 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.750 TL
  • Toplam brüt: 90.000 TL
  • Net (yaklaşık): 72.000 TL