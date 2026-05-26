Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte araç sahipleri için ücretli-ücretsiz güzergahlar

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE KADAR?
İstanbul–Bursa–İzmir hattının en kritik geçişlerinden biri olan Osmangazi Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti yaklaşık 995 TL seviyesinde bulunuyor.
Motosikletler için 695,00 TL, hafif ticari araçlar için ise 1.590,00 TL'dir.
Geçiş ücretleri aracın aks sayısına (dingil sayısına) ve dingil mesafesine göre sınıflandırılıyor.
Diğer araç sınıflarına ait tek yönlü güncel geçiş ücretleri şu şekildedir:
1. Sınıf Araçlar (Otomobil, SUV, vb.): 995,00 TL
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, hafif ticari, vb.): 1.590,00 TL
3. Sınıf Araçlar (3 akslı her türlü araç): 1.890,00 TL
4. Sınıf Araçlar (4 ve 5 akslı ağır vasıtalar): 2.505,00 TL
5. Sınıf Araçlar (6 ve yukarı akslı araçlar): 3.165,00 TL
6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 695,00 TL