Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte araç sahipleri için ücretli-ücretsiz güzergahlar

Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:44
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından köprü, otoyol ve toplu ulaşım hatlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vatandaşlar, "Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Bayramın kaçıncı günü ücretsiz kullanım bitecek?" gibi soruların cevaplarını merakla araştırıyor. İşte detaylar...

BAYRAMDA ÜCRETSİZ YOLLAR

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre kamuya ait olan köprü, otoyol ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Köprü ve otoyollardan 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan itibaren ücret alınmıyor. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'dan sonra ise yani Pazar gününden itibaren ücret alınmaya başlanacak. Araç sahiplerinin bu detayı gözden kaçırmaması gerekiyor.

KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar hangileri?

Marmara Bölgesi

  • O-1 İstanbul içi otoyollar (TEM bağlantıları dahil)
  • O-2 İstanbul çevre / bağlantı otoyolları
  • O-3 İstanbul – Edirne (Edirne Otoyolu)
  • O-4 İstanbul – Ankara (Anadolu Otoyolu başlangıç bölümleri)
  • O-7 Kuzey Marmara Otoyolu'nun KGM işletimindeki kesimleri (YİD hariç bazı bölümler özel işletimde olabilir)
Ege Bölgesi

  • O-5 Gebze – İzmir Otoyolu (KGM + YİD karışık işletim; KGM kesimleri ücretsiz kapsamda olabilir)
  • İzmir çevre bağlantı otoyollarının KGM bölümleri
İç Anadolu

  • O-21 Ankara – Niğde Otoyolu
  • O-20 Ankara çevre bağlantı yolları ve TEM bağlantıları
  • O-4 Ankara – İstanbul hattının KGM sorumluluğundaki bölümleri
Akdeniz

  • O-51 Adana – Mersin Otoyolu
  • O-52 Adana – Gaziantep Otoyolu
Güneydoğu Anadolu

  • O-52 devamı Gaziantep – Şanlıurfa otoyolu
  • Bölgesel bağlantı otoyolları (Şanlıurfa çevresi)
Trakya

  • O-3 İstanbul – Edirne Otoyolu (TEM Trakya kesimi)
  • Edirne bağlantı yolları
HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ?

Bayram boyunca yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki köprü ve otoyollar ise ücretli olmaya devam edecek.

Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü gibi projeler Kurban Bayramı boyunca da ücretli olmaya devam edecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE KADAR?

İstanbul–Bursa–İzmir hattının en kritik geçişlerinden biri olan Osmangazi Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti yaklaşık 995 TL seviyesinde bulunuyor.

Motosikletler için 695,00 TL, hafif ticari araçlar için ise 1.590,00 TL'dir.

Geçiş ücretleri aracın aks sayısına (dingil sayısına) ve dingil mesafesine göre sınıflandırılıyor.

Diğer araç sınıflarına ait tek yönlü güncel geçiş ücretleri şu şekildedir:

1. Sınıf Araçlar (Otomobil, SUV, vb.): 995,00 TL

2. Sınıf Araçlar (Minibüs, hafif ticari, vb.): 1.590,00 TL

3. Sınıf Araçlar (3 akslı her türlü araç): 1.890,00 TL

4. Sınıf Araçlar (4 ve 5 akslı ağır vasıtalar): 2.505,00 TL

5. Sınıf Araçlar (6 ve yukarı akslı araçlar): 3.165,00 TL

6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 695,00 TL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE KADAR?

Çanakkale Boğazı üzerinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti yaklaşık 995 TL seviyesindedir.

Motosikletler için ücret 695 TL, hafif ticari araçlar için 1.590 TL olarak uygulanmaktadır.

Ücretlendirme sisteminde araçlar aks sayısına göre sınıflandırılır.

Diğer araç sınıfları şöyle belirlenmiştir:

  • Sınıf Araçlar (Otomobil, SUV vb.): 995 TL
  • Sınıf Araçlar (Minibüs, hafif ticari vb.): 1.590 TL
  • Sınıf Araçlar: 1.890 TL
  • Sınıf Araçlar: 2.505 TL
  • Sınıf Araçlar: 3.165 TL
  • Sınıf Araçlar (Motosiklet): 695 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ NE KADAR?

İstanbul'un kuzey aksında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti yaklaşık 95 TL seviyesindedir.

Hafif ticari araçlar için 125 TL, ağır vasıtalar için ise 235 TL ile 740 TL arasında değişen ücretler uygulanmaktadır.

Köprü, özellikle ağır araç trafiğini Boğaz trafiğinden uzaklaştırmak için tasarlanmıştır.

Araç sınıflarına göre ücretlendirme şu şekildedir:

  • Sınıf Araçlar (Otomobil): 95 TL
  • Sınıf Araçlar: 125 TL
  • Sınıf Araçlar: 235 TL
  • 4–5. Sınıf Araçlar: 740 TL'ye kadar
  • Sınıf (Motosiklet): genellikle düşük tarife uygulanır
İSTANBUL – İZMİR OTOYOLU NE KADAR?

Türkiye'nin en uzun otoyol projelerinden biri olan İstanbul–İzmir Otoyolu'nda ücretler giriş ve çıkış noktalarına göre değişmektedir.

Osmangazi Köprüsü dahil edildiğinde otomobiller için toplam geçiş maliyeti yaklaşık 1.000 TL ile 2.000 TL arasında değişmektedir.

Otoyol üzerinde farklı kesimlerde ayrı ücretlendirme yapılmaktadır ve toplam maliyet kullanılan güzergâha göre artmaktadır.

Araç sınıflarına göre genel yapı şu şekildedir:

  • Sınıf Araçlar (Otomobil): 1.000 – 2.000 TL
  • Sınıf Araçlar: daha yüksek seviyeler
  • Ağır araçlar: 2.000 TL üzeri
ANKARA – NİĞDE OTOYOLU NE KADAR?

Orta Anadolu'yu Akdeniz ve Güneydoğu'ya bağlayan Ankara–Niğde Otoyolu'nda ücretler segment bazlı hesaplanmaktadır.

Otomobiller için ortalama geçiş maliyeti 100 TL ile 300 TL arasında değişirken, mesafe arttıkça ücret de yükselmektedir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU (YİD) NE KADAR?

İstanbul çevresinde yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ücretler giriş-çıkış mesafesine göre belirlenmektedir.

Otomobil geçiş ücretleri genellikle 50 TL'den başlayıp 300 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir.

BAYRAMDA HANGİ TOPLU ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ?

Vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de kamuya ait olan toplu ulaşım hatlarını ücretsiz kullanacak.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar ücretsiz olacak toplu ulaşım hatları şu şekilde:

İSTANBUL:

  • Marmaray,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ankara:

  • Başkentray,
İzmir:

  • İZBANK
